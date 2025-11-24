Este lunes terminará la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, pero la proyección ya está en torno a la jornada 29, la penúltima de la Primera División.

Al respecto, el desarrollo de la Teletón condicionará la agenda, al punto que no habrá actividad de los grandes el fin de semana.

De hecho, la acción comenzará el viernes 28 de noviembre, cuando Colo Colo visite a Cobresal en El Salvador.

El sábado 29 habrá dos compromisos, donde destaca el choque de la UC ante Huachipato en Talcahuano.

El domingo 30, la acción se concentrará en los tres choques en simultáneo, donde Deportes Iquique y Unión Española corren riesgo de descender.

Finalmente, la ANFP informó de dos cambios de agenda: Audax Italiano vs Ñublense pasó del sábado al lunes 1 de diciembre, a las 20:00 horas, en La Florida; y el duelo de la U de Chile contra Coquimbo Unido cambió del lunes al martes 2 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Nacional.

La agenda de la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025

Viernes 28 de noviembre

18:30 hrs | Cobresal vs. Colo Colo | El Cobre

Sábado 29 de noviembre

12:00 hrs | Huachipato vs. Universidad Católica | Estadio Huachipato

| 18:00 hrs | Deportes La Serena vs. Palestino | La Portada

Domingo 30 de noviembre

18:00 hrs | Unión La Calera vs. Deportes Limache | Nicolás Chahuán

| 18:00 hrs | Everton vs. Deportes Iquique | Sausalito

| 18:00 hrs | Unión Española vs. O’Higgins | Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

20:00 hrs | Audax Italiano vs. Ñublense | La Florida

Martes 2 de diciembre