Deportes La Serena y Palestino chocan por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025

Los “papayeros” reciben a los “árabes” en el Estadio La Portada.

Carlos Madariaga

Agencia Uno

Agencia Uno / AGENCIA UNO

Este lunes terminará la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, pero la proyección ya está en torno a la jornada 29, la penúltima de la Primera División.

Al respecto, el desarrollo de la Teletón condicionará la agenda, al punto que no habrá actividad de los grandes el fin de semana.

De hecho, la acción comenzará el viernes 28 de noviembre, cuando Colo Colo visite a Cobresal en El Salvador.

El sábado 29 habrá dos compromisos, donde destaca el choque de la UC ante Huachipato en Talcahuano.

El domingo 30, la acción se concentrará en los tres choques en simultáneo, donde Deportes Iquique y Unión Española corren riesgo de descender.

Finalmente, la ANFP informó de dos cambios de agenda: Audax Italiano vs Ñublense pasó del sábado al lunes 1 de diciembre, a las 20:00 horas, en La Florida; y el duelo de la U de Chile contra Coquimbo Unido cambió del lunes al martes 2 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Nacional.

La agenda de la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025

Viernes 28 de noviembre

  • 18:30 hrs | Cobresal vs. Colo Colo | El Cobre

Sábado 29 de noviembre

  • 12:00 hrs | Huachipato vs. Universidad Católica | Estadio Huachipato
  • 18:00 hrs | Deportes La Serena vs. Palestino | La Portada

Domingo 30 de noviembre

  • 18:00 hrs | Unión La Calera vs. Deportes Limache | Nicolás Chahuán
  • 18:00 hrs | Everton vs. Deportes Iquique | Sausalito
  • 18:00 hrs | Unión Española vs. O’Higgins | Santa Laura

Lunes 1 de diciembre

  • 20:00 hrs | Audax Italiano vs. Ñublense | La Florida

Martes 2 de diciembre

  • 20:00 hrs | Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido | Nacional

ADN Radio
