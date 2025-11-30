Celebran los “tomateros”: Deportes Limache venció a Unión La Calera y aseguró su permanencia en Primera División

Un momento histórico se vivió en el Nicolás Chahuán Nazar: en su primera temporada en Primera División, Deportes Limache aseguró la permanencia tras vencer a Unión La Calera.

Los “tomateros” llegaban a la penúltima fecha dependiendo de una victoria, ya que el triunfo de Deportes Iquique sobre Everton los había dejado a solo un punto de la zona roja, y lo consiguieron gracias a un gol de su m

Cuando el cronómetro marcaba 77 minutos, Luis Guerra lanzó un centro desde la derecha y, con una calidad increíble, Daniel “Popín” Castro definió de taco para marcar el 1-0 definitivo.

QUÉ GOLAZO



Daniel Castro hizo de las suyas ante Unión La Calera y puso el 1-0 que deja a Deportes Limache muy cerca del gran objetivo.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2025

Con la permanencia asegurada a falta de una fecha para el final del Campeonato Nacional, Deportes Limache tendrá ahora la oportunidad de sumar otro hecho histórico cuando enfrente a Huachipato en la final de la Copa Chile, el próximo miércoles 10 de diciembre.