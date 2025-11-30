;

VIDEO. Celebran los “tomateros”: Deportes Limache venció a Unión La Calera y aseguró su permanencia en Primera División

En su primera temporada en la máxima categoría del fútbol chileno, el cuadro limachino logró evitar el descenso y aun le queda jugar la final de la Copa Chile.

Javier Catalán

Celebran los “tomateros”: Deportes Limache venció a Unión La Calera y aseguró su permanencia en Primera División

Un momento histórico se vivió en el Nicolás Chahuán Nazar: en su primera temporada en Primera División, Deportes Limache aseguró la permanencia tras vencer a Unión La Calera.

Los “tomateros” llegaban a la penúltima fecha dependiendo de una victoria, ya que el triunfo de Deportes Iquique sobre Everton los había dejado a solo un punto de la zona roja, y lo consiguieron gracias a un gol de su m

Cuando el cronómetro marcaba 77 minutos, Luis Guerra lanzó un centro desde la derecha y, con una calidad increíble, Daniel “Popín” Castro definió de taco para marcar el 1-0 definitivo.

Con la permanencia asegurada a falta de una fecha para el final del Campeonato Nacional, Deportes Limache tendrá ahora la oportunidad de sumar otro hecho histórico cuando enfrente a Huachipato en la final de la Copa Chile, el próximo miércoles 10 de diciembre.

Revisa también:

ADN

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad