;

VIDEO. Audax Italiano aseguró su cupo a la Sudamericana tras vencer a Ñublense y dejó a Colo Colo casi sin opciones de clasificar

Con un gol de Eduardo Vargas antes del primer minuto del encuentro, los “itálicos” sellaron su participación en torneos internacionales para 2026.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La jornada de este lunes, Audax Italiano aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 tras vencer a Ñublense en la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

En el Estadio Bicentenario de La Florida, los “itálicos” solo necesitaban la victoria para sellar su presencia en torneos internacionales, ya que Colo Colo, su amenaza más cercana, había perdido ante Cobresal.

El único gol de la tarde-noche para los dirigidos por Gustavo Lema llegó en la primera jugada del encuentro, cuando, tras una buena acción de Michael Fuentes, Eduardo Vargas solo tuvo que empujar el balón cuando apenas iban 50 segundos.

Revisa también:

ADN

Desde entonces, el partido se volvió disputado, pero fue Ñublense quien tuvo más el balón. Ya en el segundo tiempo, esa tendencia se intensificó, ya que los locales se replegaron en su propio campo con tal de defender el resultado.

Las cosas se complicaron en La Florida en el minuto 75, cuando Martín Jiménez, que llevaba apenas seis minutos en cancha, fue expulsado con roja directa producto de un codazo contra Jovanny Campusano.

A pesar de sufrir sobre el final, Audax Italiano se quedó con el triunfo y alcanzó el quinto puesto del Campeonato Nacional con 49 puntos, mientras que Ñublense se mantuvo en la décima ubicación con 30 unidades.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad