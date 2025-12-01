La jornada de este lunes, Audax Italiano aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana 2026 tras vencer a Ñublense en la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

En el Estadio Bicentenario de La Florida, los “itálicos” solo necesitaban la victoria para sellar su presencia en torneos internacionales, ya que Colo Colo, su amenaza más cercana, había perdido ante Cobresal.

El único gol de la tarde-noche para los dirigidos por Gustavo Lema llegó en la primera jugada del encuentro, cuando, tras una buena acción de Michael Fuentes, Eduardo Vargas solo tuvo que empujar el balón cuando apenas iban 50 segundos.

Desde entonces, el partido se volvió disputado, pero fue Ñublense quien tuvo más el balón. Ya en el segundo tiempo, esa tendencia se intensificó, ya que los locales se replegaron en su propio campo con tal de defender el resultado.

Las cosas se complicaron en La Florida en el minuto 75, cuando Martín Jiménez, que llevaba apenas seis minutos en cancha, fue expulsado con roja directa producto de un codazo contra Jovanny Campusano.

A pesar de sufrir sobre el final, Audax Italiano se quedó con el triunfo y alcanzó el quinto puesto del Campeonato Nacional con 49 puntos, mientras que Ñublense se mantuvo en la décima ubicación con 30 unidades.