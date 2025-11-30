;

VIDEO. Deportes Iquique derrota a Everton y se ilusiona con salvar la categoría: “ruleteros” se complicaron con el descenso

Los “Dragones Celestes”, aun en la zona roja, se acercaron a solo dos puntos del cuadro viñamarino.

Javier Catalán

FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/UNONOTICIAS

FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/UNONOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi

La lucha por la permanencia llegará hasta la última fecha y ahora contará con un nuevo protagonista: Everton, que cayó ante Deportes Iquique en Viña del Mar, y permitió que los nortinos se le acercarán a solo dos puntos.

En un Estadio Sausalito completamente vacío por la sanción que recae en los “ruleteros” tras la invasión de cancha por parte de hinchas en el duelo ante Universidad Católica, los “Dragones Celestes” salieron decididos a llegar con vida a la última fecha.

Los nortinos, que controlaron las acciones durante gran parte del primer tiempo, tuvieron recompensa sobre el final gracias al histórico Álvaro Ramos (44’), quien batió a Ignacio González con un certero cabezazo.

En la segunda parte, Everton, complicándose nuevamente con el descenso, se hizo dueño del balón y encerró a Iquique en su propio arco, teniendo la más clara en los pies de Sebastián Sosa, quien envió por sobre el pórtico un remate casi dentro del área chica.

Pese a las insistencias con centros y balones detenidos, el “Oro y Cielo” no fue capaz de batir a Leandro Requena, que tuvo un gran partido en Viña del Mar para que los “Dragones Celestes” se permitan seguir soñando con la permanencia.

Con el triunfo, Deportes Iquique alcanzó los 24 puntos y, pese a seguir en zona de descenso, se acercó a solo dos unidades de Everton, que ahora deberá buscar su salvación en la última fecha visitando a O’Higgins.

