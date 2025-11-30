VIDEO. Tristeza total en el Santa Laura: Unión Española cae ante O’Higgins y desciende a la Primera B por segunda vez en su historia
No hubo milagro para el cuadro “hispano”, que perdió la categoría después de 28 años en Primera División.
Llegó el día que ningún hincha de Unión Española quería que llegara. Este domingo, los “hispanos” concretaron su descenso a la Primera B tras perder 4-2 ante O’Higgins, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.
El cuadro rojo empezó ganando el partido con un golazo de Gonzalo Castellani a los 14′ del primer tiempo. Sin embargo, al local le duró poco la ventaja, ya que los celestes lo empataron al minuto 25, a través de Martín Sarrafiore.
Las emociones continuaron en el segundo tiempo. Maximiliano Romero marcó el 2-1 para el cuadro de Rancagua, a los 49’, pero el conjunto dueño de casa logró empatarlo a los 82′, por medio de Bruno Jauregui.
Ya en los descuentos llegaron los goles de Juan Leiva y Francisco González, con los cuales O’Higgins ganó el partido y sentenció el descenso de Unión Española.
De esta manera, el club que tiene 7 títulos de Primera División sufre el segundo descenso de su historia. Los “hispanos” perdieron la categoría en 1997 y ahora en 2025.
