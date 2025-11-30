Tristeza total en el Santa Laura: Unión Española cae ante O’Higgins y desciende a la Primera B por segunda vez en su historia / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Llegó el día que ningún hincha de Unión Española quería que llegara. Este domingo, los “hispanos” concretaron su descenso a la Primera B tras perder 4-2 ante O’Higgins, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro rojo empezó ganando el partido con un golazo de Gonzalo Castellani a los 14′ del primer tiempo. Sin embargo, al local le duró poco la ventaja, ya que los celestes lo empataron al minuto 25, a través de Martín Sarrafiore.

Las emociones continuaron en el segundo tiempo. Maximiliano Romero marcó el 2-1 para el cuadro de Rancagua, a los 49’, pero el conjunto dueño de casa logró empatarlo a los 82′, por medio de Bruno Jauregui.

Ya en los descuentos llegaron los goles de Juan Leiva y Francisco González, con los cuales O’Higgins ganó el partido y sentenció el descenso de Unión Española.

De esta manera, el club que tiene 7 títulos de Primera División sufre el segundo descenso de su historia. Los “hispanos” perdieron la categoría en 1997 y ahora en 2025.