;

VIDEO. Tristeza total en el Santa Laura: Unión Española cae ante O’Higgins y desciende a la Primera B por segunda vez en su historia

No hubo milagro para el cuadro “hispano”, que perdió la categoría después de 28 años en Primera División.

Daniel Ramírez

Tristeza total en el Santa Laura: Unión Española cae ante O’Higgins y desciende a la Primera B por segunda vez en su historia

Tristeza total en el Santa Laura: Unión Española cae ante O’Higgins y desciende a la Primera B por segunda vez en su historia / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Llegó el día que ningún hincha de Unión Española quería que llegara. Este domingo, los “hispanos” concretaron su descenso a la Primera B tras perder 4-2 ante O’Higgins, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro rojo empezó ganando el partido con un golazo de Gonzalo Castellani a los 14′ del primer tiempo. Sin embargo, al local le duró poco la ventaja, ya que los celestes lo empataron al minuto 25, a través de Martín Sarrafiore.

Las emociones continuaron en el segundo tiempo. Maximiliano Romero marcó el 2-1 para el cuadro de Rancagua, a los 49’, pero el conjunto dueño de casa logró empatarlo a los 82′, por medio de Bruno Jauregui.

Ya en los descuentos llegaron los goles de Juan Leiva y Francisco González, con los cuales O’Higgins ganó el partido y sentenció el descenso de Unión Española.

De esta manera, el club que tiene 7 títulos de Primera División sufre el segundo descenso de su historia. Los “hispanos” perdieron la categoría en 1997 y ahora en 2025.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad