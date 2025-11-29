La Serena no pudo darle una mano a Colo Colo: Palestino triunfa en La Portada y clasifica a la Copa Sudamericana 2026 / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Este sábado, Palestino venció 3-0 a Deportes La Serena y aseguró uno de los cuatro cupos que entrega el Campeonato Nacional para disputar la Copa Sudamericana el 2026.

El conjunto tricolor se impuso como visitante en el Estadio La Portada gracias a los goles de José Bizama (71′), Ian Garguez (74′) y Joe Abrigo (90+2′).

Con este triunfo, los “árabes” quedaron en el quinto puesto de la tabla con 48 unidades, ya clasificados al torneo continental.

Cobresal (47 puntos), Audax Italiano (46 puntos) y Colo Colo (44 puntos) se disputarán los dos cupos restantes para la Copa Sudamericana.

Todo esto se definirá en la última fecha del Campeonato Nacional, la cual se jugará entre el 5 y el 7 de diciembre.