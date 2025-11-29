;

La Serena no pudo darle una mano a Colo Colo: Palestino triunfa en La Portada y clasifica a la Copa Sudamericana 2026

Los “árabes” golearon al cuadro granate por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

La Serena no pudo darle una mano a Colo Colo: Palestino triunfa en La Portada y clasifica a la Copa Sudamericana 2026

La Serena no pudo darle una mano a Colo Colo: Palestino triunfa en La Portada y clasifica a la Copa Sudamericana 2026 / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Este sábado, Palestino venció 3-0 a Deportes La Serena y aseguró uno de los cuatro cupos que entrega el Campeonato Nacional para disputar la Copa Sudamericana el 2026.

El conjunto tricolor se impuso como visitante en el Estadio La Portada gracias a los goles de José Bizama (71′), Ian Garguez (74′) y Joe Abrigo (90+2′).

Con este triunfo, los “árabes” quedaron en el quinto puesto de la tabla con 48 unidades, ya clasificados al torneo continental.

Cobresal (47 puntos), Audax Italiano (46 puntos) y Colo Colo (44 puntos) se disputarán los dos cupos restantes para la Copa Sudamericana.

Todo esto se definirá en la última fecha del Campeonato Nacional, la cual se jugará entre el 5 y el 7 de diciembre.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad