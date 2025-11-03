;

VIDEO. Los Tenores desmenuzaron el histórico título de Coquimbo Unido y dialogaron con diferentes actores del club

En el programa de este lunes, nuestros panelistas conversaron con Alejandro Camargo, volante de los “Piratas”; Pablo Ramírez, gerente deportivo; y Eugenio Julio, goleador histórico del club.

Javier Catalán

En la edición de Los Tenores de este lunes 3 de noviembre, nuestros panelistas comentaron el histórico título de Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional tras vencer a Unión La Calera.

Danilo Díaz, Leo Burgueño, Felipe Puccio, Carlos Costas, más Gonzalo Jara, Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero y Víctor Cruces desde Coquimbo, conversaron con Alejandro Camargo, volante de los “Piratas”, con Pablo Ramírez, gerente deportivo y con Eugenio Julio, goleador histórico de la institución.

Además, comentaron la derrota de la Universidad de Chile ante Huachipato, la victoria de Colo Colo frente a Ñublense y la nómina de Nicolás Córdova en La Roja para la fecha FIFA de noviembre.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 3 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

