Valber Huerta finaliza su contrato con la UC: solo pudo jugar 8 minutos en casi 17 meses

A mediados del año pasado, Universidad Católica sorprendía en el mercado de fichajes con el regreso al club de Valber Huerta.

Sin embargo, el central no pudo dar el tono a nivel físico, considerando que llegó con un edema óseo en su rodilla derecha y en octubre de 2024 se operó a los meniscos.

Hasta entonces, Valber Huerta solo había alcanzado a jugar 8 minutos en el partido de la UC ante Santiago Wanderers, el 29 de junio de 2024, duelo que significó la eliminación del club en la Copa Chile del año pasado.

Su evolución no fue la esperada y en 2025 no alcanzó siquiera a sumar una citación. Así las cosas, este lunes, Cruzados anunció el acuerdo para rescindir el contrato del defensa de 32 años.

“Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC en los torneos nacionales 2019-2020-2021 y las Supercopas 2019-2020-2021″, resumieron en el club a través de un comunicado.

El vínculo de Valber Huerta se extendía hasta mediados de 2026, pero ante su falta de progresos como para volver a las canchas, considerando que apenas sumó 8 minutos en casi 17 meses, ambas partes optaron por finalizar el vínculo contractual.