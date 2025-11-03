;

Valber Huerta finaliza su contrato con la UC: solo pudo jugar 8 minutos en casi 17 meses

El central optó por rescindir anticipadamente el vínculo con el club en su segunda etapa, donde prácticamente no pudo aportar en cancha.

Carlos Madariaga

Valber Huerta finaliza su contrato con la UC: solo pudo jugar 8 minutos en casi 17 meses

Valber Huerta finaliza su contrato con la UC: solo pudo jugar 8 minutos en casi 17 meses / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

A mediados del año pasado, Universidad Católica sorprendía en el mercado de fichajes con el regreso al club de Valber Huerta.

Sin embargo, el central no pudo dar el tono a nivel físico, considerando que llegó con un edema óseo en su rodilla derecha y en octubre de 2024 se operó a los meniscos.

Revisa también:

ADN

Hasta entonces, Valber Huerta solo había alcanzado a jugar 8 minutos en el partido de la UC ante Santiago Wanderers, el 29 de junio de 2024, duelo que significó la eliminación del club en la Copa Chile del año pasado.

Su evolución no fue la esperada y en 2025 no alcanzó siquiera a sumar una citación. Así las cosas, este lunes, Cruzados anunció el acuerdo para rescindir el contrato del defensa de 32 años.

“Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC en los torneos nacionales 2019-2020-2021 y las Supercopas 2019-2020-2021″, resumieron en el club a través de un comunicado.

El vínculo de Valber Huerta se extendía hasta mediados de 2026, pero ante su falta de progresos como para volver a las canchas, considerando que apenas sumó 8 minutos en casi 17 meses, ambas partes optaron por finalizar el vínculo contractual.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad