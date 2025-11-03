En el día después de la histórica jornada en Coquimbo tras el título de los “piratas” en el Campeonato Nacional 2025, en Los Tenores conversamos con un integrante del plantel, Alejandro Camargo.

“Las sensaciones son grandísimas. Se generó una expectativa muy grande, saber que en La Pampilla ya vendían banderas con el título de campeón, estaba la ansiedad de la gente. Se dio de forma emotiva”, explicó el argentino, que recibió a Alberto López en su casa, donde describió el especial recibimiento que tuvo, con el cartel que acompaña esta nota.

“Se tenía que dar todo así. El cartel estuvo colgado para cuando volví a casa. También hizo una remera con los nombres de la familia, que vino de Mendoza. Ya pegaron la vuelta a Argentina”, explicó, feliz por coronarse campeón del fútbol chileno.

“Te emociona hablar de esto, acordarte de todos los momentos malos que uno vive o cuando uno estuvo cerca de lograr el objetivo. Que se haya dado de esta forma, la gente se impregna de estos colores. En dos años que llevo acá uno se siente muy parte de esto. Antes de terminar el partido me puse a llorar, se me vinieron muchas cosas a la cabeza”, aseguró el volante de 36 años, valorando cómo ha ido mejorando con los años y el desarrollo de su carrera.

“Soy un jugador correcto dentro y fuera de la cancha. Los técnicos que he tenido me han sabido guiar y he cumplido al pie de la letra. Uno va entendiendo la posición con los años, uno se va haciendo más tiempista. Sé que uno ayuda más cumpliendo en ese rol que queriendo figurar. No me siento infravalorado, pero sí me hubiese gustado tener la posibilidad de jugar en un grande, como en su momento pensaba en salir campeón (...) Este club debe pensar en mantenerse en puestos de copa e ir avanzando a nivel internacional”, enfatizó Alejandro Camargo, reconociendo cuándo cayeron en la cuenta que podían hacer historia.

“En el arranque de la segunda rueda nos dimos cuenta que podíamos ser campeones. Estaba lo del año pasado. Fue el puntapié para creer en nuestro interior que podíamos pelear hasta el final. A partir del segundo partido de la segunda rueda, el técnico mencionó la palabra clave, que podíamos ser campeones, y lo empezamos a creer puertas adentro”, dijo el mediocampista trasandino, que analizó ya más calmado la invasión a la cancha luego de recibir la copa.

“Empezamos a dar la vuelta olímpica, pero no pudimos dar ni media vuelta. Por la alegría entraron, pero no dejaron que termináramos de coronar. Se llevaron la medalla de Waterman. A mí me pedían cosas, les decía que no y no me las sacaron, en cierta forma fueron respetuosos”, cerró Alejandro Camargo en Los Tenores.