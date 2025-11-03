Siguen las celebraciones en Coquimbo Unido tras conseguir su histórica primera estrella en la Primera División, luego de vencer ayer a Unión La Calera.

Este lunes, Los Tenores conversaron con Pablo Ramírez, gerente deportivo de los “Piratas”, quien valoró lo realizado durante este 2025 y explicó el gran proyecto del club que derivó en consagrarse como campeón del Campeonato Nacional.

“Hay muchos equipos que tienen una política más restrictiva, pero también hay varios que han invertido en el fútbol joven desde hace años, como Palestino y O’Higgins. Hay una serie de clubes que estamos intentando hacer bien las cosas, y eso hay que valorarlo”, comenzó diciendo el directivo.

“Cuando empezamos a invertir, a armar un complejo y a cambiar la forma en que se estaban haciendo las cosas, si me hubieran dicho que dentro de seis años todas las series menores de Coquimbo Unido estarían entre las seis mejores de Chile, habría pensado que era casi imposible”, agregó.

Sobre la Copa Libertadores y una posible inversión en refuerzos para afrontarla, señaló que “lo que no vamos a hacer es cambiar en lo que creemos, y eso significa mantener la estructura con la que venimos trabajando hace tres años. Pueden pasar cosas como la de Luciano Cabral, que no lo pudimos retener, pero la formación de Coquimbo se puede repetir con seis o siete jugadores desde hace tiempo. Otra parte importante es que sigan subiendo jugadores”.

“Lo que tampoco podemos traicionar es que una parte importante de los recursos debe destinarse a seguir creciendo en el complejo. Sabemos que la presión de la Copa Libertadores es diferente y que muchos quieren que traigamos dos o tres jugadores por puesto, pero creo que eso sería traicionar lo que venimos construyendo desde 2019”, continuó.

En la misma línea, Pablo Ramírez fue contundente. “Cuando planeamos esto, yo siempre dije que nuestro objetivo no era ser campeones, y si alguna vez lo lográbamos, iba a ser una consecuencia. Si el costo de eso es que la gente crea que vamos a traer ocho refuerzos de alto costo para la Copa Libertadores, eso no va a pasar. Vamos a seguir siendo competitivos, pero no nos vamos a volver locos”, cerró el gerente deportivo de Coquimbo Unido.