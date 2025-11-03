;

AUDIO. “Juegan como nosotros, con garra y actitud”: goleador histórico de Coquimbo Unido alaba al plantel campeón

En conversación con ADN Deportes, Eugenio Julio, quien convirtió 102 goles por el “pirata”, destacó las claves del título del actual equipo.

Al momento de analizar el desarrollo de la campaña de Coquimbo Unido, en ADN Deportes también tuvimos espacio para la voz de los históricos del elenco nortino.

En ese contexto, conversamos con un referente “pirata”, Eugenio Julio, goleador histórico tras completar 102 goles con la camiseta del “Barbón” en tres períodos: 1984 a 1988, 1989 a 1991 y 1993.

“Lo de ayer fue algo hermoso. Ver un estadio completamente de amarillo y negro fue emocionante. Llegar a esta instancia, con Coquimbo jugando bien, se lo merecía todo el cuerpo técnico, los jugadores y la dirigencia, además de los hinchas, que siempre han estado”, recalcó, haciendo una comparación entre el actual equipo y el de 1991, que fue segundo, la mejor campaña histórica del club en torneos largos hasta hoy.

“Era una camada de jugadores que éramos de la zona, teníamos una identidad que dejó huella. El Coquimbo de ahora juega como nosotros: tiene garra, actitud, siempre a disposición de ir al frente, la gente apoyando. La gente se merecía este regalo. Por años nos ilusionamos y hoy se dio”, dijo Eugenio Julio, valorando las claves para el título de Coquimbo Unido.

Lo veo por el orden que tiene el club, la institución, en lo económico, darle la oportunidad al “Chino” González. Se trajo jugadores que se incorporaron rápidamente al equipo. Acá todos reman para el mismo lado", resaltó el exdelantero, que también abordó la chance que tuvo de dar la vuelta olímpica con los “piratas”.

“Siempre uno tiene la ilusión. Cuando jugué, siempre quise ser campeón. En 1991 estuvimos muy cerca. Siempre tuve la espinita. El año pasado hubo una segunda rueda muy mala, pero ya avisaba que podía tener grandes logros”, comentó Eugenio Julio, proyectando con optimismo el futuro del club.

“Si se logró este objetivo, hay que empezar a pensar en grande. Queremos ser grandes como los equipos de la capital. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, traer jugadores que tengan la identidad de Coquimbo, las ganas de venir acá. Deberían traer tres, cuatro jugadores para que Coquimbo siempre esté en los primeros lugares y hacer una buena Copa Libertadores”, cerró el goleador histórico de Coquimbo Unido en ADN Deportes.

