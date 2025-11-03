;

Con cuatro que jugaron el Mundial Sub 20: Chile oficializa su nómina para los amistosos ante Perú y Rusia

Nicolás Córdova ratificó los 26 jugadores que disputarán los últimos partidos del año para La Roja.

Carlos Madariaga

Con cuatro que jugaron el Mundial Sub 20: Chile oficializa su nómina para los amistosos ante Perú y Rusia

Con cuatro que jugaron el Mundial Sub 20: Chile oficializa su nómina para los amistosos ante Perú y Rusia / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, la ANFP publicó la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena de fútbol cerrará su convulsionado 2025.

Nicolás Córdova será el encargado de dirigir al plantel nacional en Rusia, donde se medirán ante el país local y Perú (otra vez), el 15 y 18 de noviembre.

Revisa también:

ADN

Entre las principales novedades respecto de los 26 jugadores citados, está la citación de cuatro futbolistas que disputaron el Mundial Sub 20: el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán.

A ellos se suma otro sub 20, Iván Román, que se lesionó en la previa al último amistoso con Perú.

En cuanto a los “adultos”, resalta el regreso a las citaciones de Darío Osorio y la ausencia del lesionado Lucas Assadi, además de otros “europeos” como Gabriel Suazo, Ben Brereton y Francisco Sierralta, además de Ignacio Saavedra, el único chileno que juega en Rusia que fue citado.

La nómina de Chile para jugar ante Rusia y Perú

Arqueros

Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)

Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)

Sebastián Mella | Huachipato

Defensa

Fabián Hormazábal | Universidad de Chile

Francisco Salinas | Coquimbo Unido

Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)

Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)

Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)

Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)

Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)

Matías Sepúlveda | Universidad de Chile

Ian Garguez | Palestino

Volantes

Rodrigo Echeverría | Club León (México)

Vicente Pizarro | Colo Colo

Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)

Felipe Loyola | Independiente (Argentina)

Ignacio Saavedra | Sochi (Rusia)

Javier Altamirano | Universidad de Chile

Agustín Arce | Deportes Limache

Lautaro Millán | Independiente (Argentina)

Delanteros

Darío Osorio | Midtjylland (Dinamarca)

Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)

Lucas Cepeda | Colo Colo

Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)

Alexander Aravena | Gremio (Brasil)

Maximiliano Gutiérrez | Huachipato

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad