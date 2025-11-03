Con cuatro que jugaron el Mundial Sub 20: Chile oficializa su nómina para los amistosos ante Perú y Rusia / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, la ANFP publicó la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena de fútbol cerrará su convulsionado 2025.

Nicolás Córdova será el encargado de dirigir al plantel nacional en Rusia, donde se medirán ante el país local y Perú (otra vez), el 15 y 18 de noviembre.

Entre las principales novedades respecto de los 26 jugadores citados, está la citación de cuatro futbolistas que disputaron el Mundial Sub 20: el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán.

A ellos se suma otro sub 20, Iván Román, que se lesionó en la previa al último amistoso con Perú.

En cuanto a los “adultos”, resalta el regreso a las citaciones de Darío Osorio y la ausencia del lesionado Lucas Assadi, además de otros “europeos” como Gabriel Suazo, Ben Brereton y Francisco Sierralta, además de Ignacio Saavedra, el único chileno que juega en Rusia que fue citado.

La nómina de Chile para jugar ante Rusia y Perú

Arqueros

Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)

Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)

Sebastián Mella | Huachipato

Defensa

Fabián Hormazábal | Universidad de Chile

Francisco Salinas | Coquimbo Unido

Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)

Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)

Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)

Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)

Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)

Matías Sepúlveda | Universidad de Chile

Ian Garguez | Palestino

Volantes

Rodrigo Echeverría | Club León (México)

Vicente Pizarro | Colo Colo

Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)

Felipe Loyola | Independiente (Argentina)

Ignacio Saavedra | Sochi (Rusia)

Javier Altamirano | Universidad de Chile

Agustín Arce | Deportes Limache

Lautaro Millán | Independiente (Argentina)

Delanteros

Darío Osorio | Midtjylland (Dinamarca)

Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)

Lucas Cepeda | Colo Colo

Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)

Alexander Aravena | Gremio (Brasil)

Maximiliano Gutiérrez | Huachipato