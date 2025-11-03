Con cuatro que jugaron el Mundial Sub 20: Chile oficializa su nómina para los amistosos ante Perú y Rusia
Nicolás Córdova ratificó los 26 jugadores que disputarán los últimos partidos del año para La Roja.
Este lunes, la ANFP publicó la nómina de jugadores con los cuales la selección chilena de fútbol cerrará su convulsionado 2025.
Nicolás Córdova será el encargado de dirigir al plantel nacional en Rusia, donde se medirán ante el país local y Perú (otra vez), el 15 y 18 de noviembre.
Entre las principales novedades respecto de los 26 jugadores citados, está la citación de cuatro futbolistas que disputaron el Mundial Sub 20: el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los volantes Agustín Arce y Lautaro Millán.
A ellos se suma otro sub 20, Iván Román, que se lesionó en la previa al último amistoso con Perú.
En cuanto a los “adultos”, resalta el regreso a las citaciones de Darío Osorio y la ausencia del lesionado Lucas Assadi, además de otros “europeos” como Gabriel Suazo, Ben Brereton y Francisco Sierralta, además de Ignacio Saavedra, el único chileno que juega en Rusia que fue citado.
La nómina de Chile para jugar ante Rusia y Perú
Arqueros
Lawrence Vigouroux | Swansea City (Gales)
Thomas Gillier | CF Montreal (Canadá)
Sebastián Mella | Huachipato
Defensa
Fabián Hormazábal | Universidad de Chile
Francisco Salinas | Coquimbo Unido
Iván Román | Atlético Mineiro (Brasil)
Guillermo Maripán | Torino FC (Italia)
Benjamín Kuscevic | Fortaleza (Brasil)
Francisco Sierralta | Auxerre (Francia)
Gabriel Suazo | Sevilla FC (España)
Matías Sepúlveda | Universidad de Chile
Ian Garguez | Palestino
Volantes
Rodrigo Echeverría | Club León (México)
Vicente Pizarro | Colo Colo
Marcelino Núñez | Ipswich Town (Inglaterra)
Felipe Loyola | Independiente (Argentina)
Ignacio Saavedra | Sochi (Rusia)
Javier Altamirano | Universidad de Chile
Agustín Arce | Deportes Limache
Lautaro Millán | Independiente (Argentina)
Delanteros
Darío Osorio | Midtjylland (Dinamarca)
Ben Brereton Díaz | Derby County (Inglaterra)
Lucas Cepeda | Colo Colo
Gonzalo Tapia | Sao Paulo (Brasil)
Alexander Aravena | Gremio (Brasil)
Maximiliano Gutiérrez | Huachipato
