Informe arbitral detalla agresiones en el Deportes Copiapó-U de Concepción: hubo ocho expulsados

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer el informe referil del árbitro Juan Lara en torno a la serie de incidentes que marcaron el triunfo de Universidad de Concepción sobre Deportes Copiapó para consagrarse campeón de la Primera B.

La victoria del “Campanil” se vio empañada por la serie de incidentes que protagonizaron los locales en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Al respecto, el juez detalló la expulsión de cinco jugadores y de tres integrantes del staff técnico del elenco penquista producto de la pelea.

En ese aspecto, detalló la agresión de Jairo Coronel contra dos integrantes del cuerpo técnico de Universidad de Concepción, el paramédico Ernesto Lorca y el preparador de arqueros Sebastián Cabrera.

Eso sí, enfatizó que la celebración del DT del “Campanil”, Cristián Muñoz, tras el tercer tanto, hizo que “jugadores de Deportes Copiapó encaran al técnico de Universidad de Concepción, aludiendo faltas de respeto en la celebración del gol, al correr celebrando por su área técnica y apuntar a la hinchada rival, provocando un enfrentamiento colectivo en donde el Kinesiólogo de Universidad de Concepción, Ricardo Andrade, empuja con ambos brazos a Jairo Coronel, quien reacciona violentamente".

Producto del conato provocado, Juan Lara también consignó que Mateo Levato, en el conjunto campeón; y Agustín Ortiz y Julio Fierro en el “León de Atacama”, también fueron acreedores de rojas por conducta violenta.

“Mientras se desarrolla el enfrentamiento colectivo, Julio Fierro se acerca al conflicto de manera agresiva, empujando y golpeando en reiteradas ocasiones a miembros del cuerpo técnico adversario, provocando la reacción del Preparador físico de Universidad de Concepción, Felipe Ortiz, quien lanza un golpe de puño a Julio Fierro”, detalló el árbitro en el informe, que también consignó la invasión a la cancha de un hincha de Deportes Copiapó para agredir a futbolistas rivales.

Además, detalló que los fanáticos “lanzaron monedas, cajas de jugo selladas, agua, vasos y papeles al campo de juego, poniendo en peligro la integridad física de cuerpos técnicos, jugadores y árbitros”.

Todos estos elementos deberán ser analizados mañana martes por el Tribunal de Disciplina, que podrá sancionar a Cristián Muñoz, Felipe Ortiz y Ricardo Andrade, del staff de la Universidad de Concepción, con miras al próximo torneo; cuestión que también puede complicar a Deportes Copiapó, que puede quedar con cuatro futbolistas menos (Thomas Jones, Agustín Ortiz, Jairo Coronel y Julio Fierro) y una sanción a su localía con miras a la Liguilla de Ascenso.