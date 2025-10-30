;

VIDEO. Los Tenores repasaron los últimos detalles de la Universidad de Chile antes de enfrentar a Lanús en Copa Sudamericana

En el programa de este jueves, nuestros panelistas analizaron el choque entre azules y granates, la oncena de la U, el ambiente en Buenos Aires y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este jueves 30 de octubre, nuestros panelistas repasaron los últimos detalles de la Universidad de Chile para la semifinal vuelta de Copa Sudamericana ante Lanús de esta tarde.

Cristian Arcos, Pancho Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron los antecedentes de los azules jugando como visitantes, los hinchas chilenos que viajaron a Argentina y el gran operativo de seguridad que preparan en Buenos Aires.

Además, analizaron la respuesta de Fernando Ortiz a Esteban Pavez por su suplencia en Colo Colo, supieron de la querella del Ministerio de Seguridad contra Blanco y Negro y la negativa del alcalde de Chillán de recibir hinchas albos en el Nelson Oyarzún cuando visiten a Ñublense.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 30 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde además se vivió una nueva versión del equipo de Manolo, donde la temática fue Halloween.

ADN Radio
