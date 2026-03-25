Alza de combustibles en Chile: Cámara aprueba medidas para contener el precio de la parafina quedando lista para ser ley

Alza de combustibles en Chile: Senado aprueba medidas para contener el precio de la parafina / Oscar Guerra

La Sala del Senado, y posteriormente la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó este miércoles el proyecto que establece medidas transitorias para enfrentar el alza de los combustibles, con foco en contener el precio de la parafina.

La iniciativa fue respaldada con 32 votos a favor, sin rechazos y seis abstenciones en el Senado, y más tarde fue aprobado con sus indicaciones respectivas por la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite.

El objetivo del plan es asegurar el acceso al kerosene en los meses de mayor demanda y aliviar el impacto económico en sectores del transporte, como taxis, colectivos y transporte escolar.

Entre las medidas destaca la creación de un bono mensual de $100 mil para propietarios de taxis y colectivos, que regirá desde el 1 de abril por seis meses.

El beneficio será pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y deberá destinarse exclusivamente a la compra de combustibles. Además, se incluyó a transportistas escolares y a colectivos.

El proyecto también contempla ajustes al impuesto específico a los combustibles, reduciendo de forma temporal el porcentaje de recuperación para contribuyentes no transportistas, con un tope de 31%. La medida excluye a las empresas acogidas al régimen Pro Pyme.

✅ APROBADO | La Sala de la Cámara respaldó las modificaciones del Senado al proyecto para contener el precio de la parafina junto a otras medidas.



Despachado a ley. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 26, 2026

Según lo publicado por la Cámara, las medidas contenidas en el proyecto se desglosan en cuatro artículos: