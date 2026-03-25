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Alza de combustibles en Chile: Cámara aprueba medidas para contener el precio de la parafina quedando lista para ser ley

El debate estuvo marcado por tensos cruces de palabras entre parlamentarios.

Javiera Rivera

Alza de combustibles en Chile: Senado aprueba medidas para contener el precio de la parafina

Alza de combustibles en Chile: Senado aprueba medidas para contener el precio de la parafina / Oscar Guerra

La Sala del Senado, y posteriormente la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó este miércoles el proyecto que establece medidas transitorias para enfrentar el alza de los combustibles, con foco en contener el precio de la parafina.

La iniciativa fue respaldada con 32 votos a favor, sin rechazos y seis abstenciones en el Senado, y más tarde fue aprobado con sus indicaciones respectivas por la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite.

El objetivo del plan es asegurar el acceso al kerosene en los meses de mayor demanda y aliviar el impacto económico en sectores del transporte, como taxis, colectivos y transporte escolar.

Entre las medidas destaca la creación de un bono mensual de $100 mil para propietarios de taxis y colectivos, que regirá desde el 1 de abril por seis meses.

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El beneficio será pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y deberá destinarse exclusivamente a la compra de combustibles. Además, se incluyó a transportistas escolares y a colectivos.

El proyecto también contempla ajustes al impuesto específico a los combustibles, reduciendo de forma temporal el porcentaje de recuperación para contribuyentes no transportistas, con un tope de 31%. La medida excluye a las empresas acogidas al régimen Pro Pyme.

Según lo publicado por la Cámara, las medidas contenidas en el proyecto se desglosan en cuatro artículos:

  • Aumento temporal de 60 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), para ayudar a contener el alza del precio de la parafina.
  • Modificación a fórmula de cálculo de la ley 19.030, que creó el citado fondo, para que el precio de la parafina se mantenga en un nivel similar al mes de febrero, previo al conflicto en Medio Oriente. Se añade, permitir que el fondo reciba aportes del Fisco o que este retire recursos del Fondo durante la duración de estas medidas excepcionales (hasta el 30 de septiembre de 2026).
  • Entrega por seis meses un bono de 100 mil pesos a los propietarios de taxis, colectivos, transportistas escolares y se sumaron los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros que realizan servicio entre Tacna y Arica. Todos deben estar inscritos en los respectivos registros al 24 marzo de 2026.
  • Respecto del crédito diferenciado por impuesto específico, se fija que los contribuyentes de IVA puedan impetrar el beneficio con un tope máximo de 31% del impuesto soportado, sin distinción de los montos de sus ingresos anuales (como contemplaba el proyecto en su propuesta inicial).

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