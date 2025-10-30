Una tradición en Los Tenores de ADN es el equipo de Manolo, una oncena hecha por el periodista Manuel Fernández con nombres de futbolistas que lleven relación a un tema en particular.

En esta ocasión, la temática fue Halloween, fiesta que se celebrará este viernes 31 de octubre en Chile y en el resto del mundo.

El desglose del equipo de Manolo

El arquero de este equipo es el argentino Carlos Trucco. La defensa está conformada por el uruguayo Juan Pintado, el argentino Ezequiel Luna y el español Alejandro Baldé.

El medio campo lo compone el estonio Kirill Sustov, el español Ander Dulce, el nigeriano Nathan Tella y el hispano Josep Calavera.

Y en la delantera aparece el serbio Dejan Tumbas, el italiano Giuseppe Mascara y el chileno Jeisson Vargas.