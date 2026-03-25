Aníbal Mosa confirma el intento de “golpe de Estado” a la ANFP: “Se trató de romper la institucionalidad”

Un verdadero caos fue el que se vivió en el último Consejo de Presidentes de la ANFP, donde incluso se planteó que hubo un intento de “golpe de Estado” contra la directiva encabezada por Pablo Milad.

Este miércoles, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que esta acción sí fue llevada a cabo, asegurando que hubo una intención de “romper la institucionalidad” por parte de la comisión a cargo de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que hoy fue aprobada y despachada.

“Lo que se dice es efectivo, eso que ocurrió en la sala, pero hubo dos reuniones privadas antes, en el segundo piso de la ANFP, donde vivimos situaciones muy complicadas en un momento dado”, comenzó señalando el timonel de Colo Colo.

Al ser consultado sobre si a él también intentaron sacarlo de la comisión, respondió: “A mí me da lo mismo. Lo más grave aquí es que se trató de romper una institucionalidad y nosotros nos paramos firmemente y dijimos que no estamos defendiendo ni a Pablo Milad, ni a Jorge Yunge ni a nadie; estamos defendiendo la institucionalidad”.

“Bajo ese punto de vista primó la cordura y, bueno, el señor Milad tiene que terminar su proceso nomás”, finalizó Mosa.