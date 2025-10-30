;

Alcalde de Chillán expresa su preocupación por presencia de hinchas de Colo Colo ante Ñublense: “Tienen antecedentes”

Cerca de 2 mil entradas fueron autorizadas para la hinchada del “Cacique”.

Daniel Ramírez

Alcalde de Chillán expresa su preocupación por presencia de hinchas de Colo Colo ante Ñublense: “Tienen antecedentes”

Alcalde de Chillán expresa su preocupación por presencia de hinchas de Colo Colo ante Ñublense: “Tienen antecedentes” / JORGE DIAZ HONORATO

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, manifestó su preocupación por la visita de Colo Colo a Ñublense, principalmente por la presencia de los hinchas del “Cacique”.

“Este fin de semana tenemos un partido de alta convocatoria en la ciudad y nos preocupa que nuestra mesa de seguridad no haya sido consultada. Nuestra apreciación técnica, en donde está la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Municipalidad, es sumamente importante a la hora de autorizar un partido de ese nivel de convocatoria”, señaló este jueves el jefe comunal.

“Vamos a recibir la visita de muchas personas, por lo menos 2 mil personas, que tienen antecedentes y hay evidencia de que tienen un comportamiento general que no es el adecuado. Esa es la preocupación”, remarcó Benavente.

Revisa también:

ADN

Además, el alcalde de Chillán explicó que “este fin de semana habrá un despliegue de Carabineros en el cementerio municipal y vamos a recibir más de 100 mil visitas, por lo tanto, creo que tendremos algunas dificultades en la fuerza para poder contener al público que irá a ver el partido”.

Ñublense y Colo Colo se medirán este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad