Alcalde de Chillán expresa su preocupación por presencia de hinchas de Colo Colo ante Ñublense: “Tienen antecedentes” / JORGE DIAZ HONORATO

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, manifestó su preocupación por la visita de Colo Colo a Ñublense, principalmente por la presencia de los hinchas del “Cacique”.

“Este fin de semana tenemos un partido de alta convocatoria en la ciudad y nos preocupa que nuestra mesa de seguridad no haya sido consultada. Nuestra apreciación técnica, en donde está la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Municipalidad, es sumamente importante a la hora de autorizar un partido de ese nivel de convocatoria”, señaló este jueves el jefe comunal.

“Vamos a recibir la visita de muchas personas, por lo menos 2 mil personas, que tienen antecedentes y hay evidencia de que tienen un comportamiento general que no es el adecuado. Esa es la preocupación”, remarcó Benavente.

Además, el alcalde de Chillán explicó que “este fin de semana habrá un despliegue de Carabineros en el cementerio municipal y vamos a recibir más de 100 mil visitas, por lo tanto, creo que tendremos algunas dificultades en la fuerza para poder contener al público que irá a ver el partido”.

Ñublense y Colo Colo se medirán este sábado 1 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.