“Soy consciente de lo mucho que quiere mejorar y salir adelante, no cometer los mismos errores”

A través de redes sociales, Jordhy Thompson compartió un sentido mensaje que le escribió Camila Sepúlveda, su pareja y la madre de su hijo Valentín.

La joven, quien cumplió 24 años este miércoles, publicó una historia en Instagram en donde destacó el cambio positivo que ha tenido el delantero del Orenburg.

“Mención especial a mi hombre, que hizo mi día perfecto, que todos los días se esfuerza por darnos lo mejor siempre, que soy consciente de lo mucho que siempre quiere mejorar y salir adelante, no cometer los mismos errores”, señaló Sepúlveda sobre Thompson.

En la misma línea, agregó: “Aunque tengamos diferencias como toda pareja, hemos avanzado bastante, hemos crecido y madurado juntos, pero por sobre todo hemos sido perseverantes”.

“Ahora logramos tener nuestra pequeña familia y es lo más sagrado que tenemos. ¡Te amo! ¡Gracias por mejorar por nosotros! Gracias por hacer mi cumpleaños perfecto, los tengo a ustedes y eso es suficiente para mí”, concluyó la influencer.

De esta forma, Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda demuestran su consolidación como pareja tras pasar por varios episodios complejos, los cuales incluyen una denuncia por presunta violencia intrafamiliar, que realizó la joven en contra del futbolista en 2023, entre otros conflictos que tuvieron.