Lanús y la Universidad de Chile se miden por la revancha de semifinales de Copa Sudamericana

Promete ser un partidazo, como la ida. Este jueves por la noche, Lanús y la Universidad de Chile se volverán a ver las caras por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Con el antecedente del 2-2 en la ida disputada en el Estadio Nacional, argentinos y chilenos van por un lugar en la gran final de Asunción, donde se medirán con el ganador de la llave entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

En el local hay calma. Lanús no jugó este fin de semana y llegará descansado el choque ante los azules.

En la U, no pueden decir lo mismo. Los universitarios cayeron ante la UC el pasado domingo, pero lo más doloroso para los azules, es la baja de Lucas Assadi, quien sufrió complicaciones físicas, por lo que no verá acción el jueves.

Lanús vs. la U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Lanús y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+, DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 30 de octubre

19:00 hrs | Lanús vs. Universidad de Chile | Estadio Ciudad de Lanús