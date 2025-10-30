U de Chile visita a Lanús por el paso a la final de la Copa Sudamericana 2025: formaciones, horario y dónde ver el partido
Los azules enfrentan al cuadro granate con tal de volver a una final continental tras 14 años. Transmite ADN Deportes.
Este jueves 30 de octubre, Universidad de Chile visitará a Lanús por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
La llave está totalmente abierta luego de que el partido de ida, en el Estadio Nacional, terminara igualado a 2.
El cuadro azul llega a Buenos Aires con el golpe de haber perdido el Clásico Universitario el domingo pasado, mientras que los trasandinos han tenido descanso desde el primer choque en Ñuñoa.
¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile y Lanús?
Universidad de Chile y Lanús se medirán este jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio La Fortaleza de Buenos Aires, solo con público local en las tribunas.
Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, este duelo será transmitido por las señales de ESPN Premium, Disney+ y D Sports.
Posibles formaciones
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.
Lanús: Nahuel Lozada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.
