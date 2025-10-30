;

U de Chile visita a Lanús por el paso a la final de la Copa Sudamericana 2025: formaciones, horario y dónde ver el partido

Los azules enfrentan al cuadro granate con tal de volver a una final continental tras 14 años. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

U de Chile visita a Lanús por el paso a la final de la Copa Sudamericana 2025: formaciones, horario y dónde ver el partido

U de Chile visita a Lanús por el paso a la final de la Copa Sudamericana 2025: formaciones, horario y dónde ver el partido / Marcelo Hernandez

Este jueves 30 de octubre, Universidad de Chile visitará a Lanús por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La llave está totalmente abierta luego de que el partido de ida, en el Estadio Nacional, terminara igualado a 2.

El cuadro azul llega a Buenos Aires con el golpe de haber perdido el Clásico Universitario el domingo pasado, mientras que los trasandinos han tenido descanso desde el primer choque en Ñuñoa.

Revisa también:

ADN

¿A qué hora y dónde ver el partido entre la U de Chile y Lanús?

Universidad de Chile y Lanús se medirán este jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio La Fortaleza de Buenos Aires, solo con público local en las tribunas.

Este partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, este duelo será transmitido por las señales de ESPN Premium, Disney+ y D Sports.

Posibles formaciones

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

Lanús: Nahuel Lozada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad