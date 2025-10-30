El operativo de máxima seguridad que tendrá Lanús para recibir a la U por la semifinal vuelta de Copa Sudamericana

Universidad de Chile intentará buscar su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, cuando visite este jueves a Lanús en el partido de vuelta de semifinales que se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez, Argentina.

Aunque los hinchas azules no podrán ingresar al estadio debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes en Avellaneda, el club trasandino no quiere correr riesgos y tomará todas las medidas para garantizar la seguridad de sus fanáticos, especialmente por los incidentes ocurridos en el duelo de ida en Santiago.

Según información de ADN Deportes, Lanús contará con el apoyo de 600 efectivos policiales, 80 guardias privados y otros 80 guardias pertenecientes a otra entidad del gobierno argentino, quienes se encargarán de evitar posibles incidentes antes, durante y después del partido.

Entre otras medidas, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) realizó una serie de solicitudes al cuadro argentino. Entre ellas, pidió que se suspendiera temporalmente la afiliación de nuevos socios, para evitar que hinchas chilenos logren infiltrarse en las tribunas mediante inscripciones falsas.

Además, se reforzarán los controles de acceso al estadio de Lanús y se pondrá especial atención a las entradas de protocolo, con el objetivo de impedir que fanáticos azules accedan a estos boletos o se acerquen al recinto deportivo.

El bus que trasladará al plantel de la U también contará con resguardo policial durante su trayecto al estadio y tomará rutas alternativas para evitar pasar por Avellaneda, lugar donde ocurrió la barbarie del pasado 20 de agosto en la revancha de octavos de final contra Independiente.

Por ahora, las autoridades locales han advertido a los hinchas de la U que no se acerquen al lugar del partido, no solo por la sanción de Conmebol, sino también por motivos legales, dado que la APreViDe prohibió la entrada de la parcialidad azul a los estadios de Buenos Aires hasta 2027.