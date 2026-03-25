¿Quieres enviar tu nombre a la Luna? La NASA ofrece un interesante registro para la histórica misión Artemis II

Cada vez falta menos para que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ejecute la misión Artemis II, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años.

Esta nueva operación marcará un hito en la carrera especial, ya que dejará de ser un espectáculo de simple observación y ofrece una experiencia participativa.

Desde la agencia hicieron el último llamado para su campaña ‘Envía tu nombre con Artemis’, una iniciativa a nivel internacional que permite a cualquier persona inscriba su nombre para enviarlo a bordo de la cápsula Orion y pueda estar alrededor de la Luna.

Hay que recordar que esta misión no es un vuelo cualquiera: será la primera vez en más de 50 años que seres humanos regresen a las inmediaciones lunares, marcando el paso previo al esperado descenso en la superficie previsto para los próximos años.

¿Cómo registrar tu nombre?

El proceso es gratuito, rápido y está diseñado para ser compartido en redes sociales. Para asegurar tu lugar en la memoria digital de la nave, debes seguir estos pasos:

Acceder al portal oficial: Ingresa al sitio de la NASA dedicado a la misión (nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis). Completar el registro: Solo necesitas ingresar tu nombre, apellido y un código PIN personal. Descargar tu pase de abordar: El sistema generará automáticamente un certificado digital que detalla el cohete (SLS), la nave (Orion) y el destino (Órbita Lunar).

Es fundamental guardar el código PIN, ya que es la única llave para acceder nuevamente a la tarjeta de embarque o revisar el estado del registro en el futuro.

¿Dónde viajarán los nombres físicamente?

A diferencia de otras campañas digitales, este registro tiene un destino físico. Todos los nombres recopilados se comprimen en un dispositivo de almacenamiento (USB o tarjeta SD) que se instala en el interior de la cabina de Orion.

Este “pasaje digital” compartirá espacio con los cuatro astronautas confirmados para la misión: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes realizarán un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna.

Fecha de lanzamiento y estado de la misión

Tras los ajustes en el calendario de la agencia, la ventana de lanzamiento para Artemis II está fijada a partir del 1 abril de 2026. Actualmente, el megacohete SLS (Space Launch System) se encuentra en el Centro Espacial Kennedy en Florida, superando las pruebas finales de sistemas de soporte vital y comunicación.

Con esta campaña, la NASA busca fomentar el interés por la exploración del “espacio profundo” y consolidar el apoyo público para el programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y, eventualmente, llevar a la humanidad a Marte.