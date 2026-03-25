Confirmado: el Presidente Kast recibirá este jueves a Santiago Wanderers Sub 20 en La Moneda

Santiago Wanderers Sub 20 le dio a Chile una de las alegrías deportivas más grandes de los últimos años con la obtención de la Copa Libertadores de la categoría el pasado domingo.

Desde el martes que regresaron al país, el plantel “caturro” ha estado siendo condecorado en Valparaíso, pasando por la Municipalidad, el Estadio Elías Figueroa y este miércoles en el Congreso.

Pero, había una visita que no se produjo a pesar de las intenciones: ir a La Moneda para ser recibidos por el presidente José Antonio Kast, algo que finalmente si se llevará a cabo.

Tal como averiguó ADN Deportes, este jueves, a eso de las 11:00 horas, al mandatario chileno, junto a la Ministra del Deporte, Natalia Duco, se reunirán con el equipo campeón de América en el Palacio de Gobierno, para ser felicitados por el histórico título conseguido.

Se espera que el recibimiento no dure más de una hora, ya que luego el Jefe de Estado debe seguir con sus labores políticas, tal como lo indica su agenda.