;

Confirmado: el Presidente Kast recibirá este jueves a Santiago Wanderers Sub 20 en La Moneda

El jefe de Estado estará acompañado por la Ministra del Deporte, Natalia Duco, para felicitar a los campeones de la Copa Libertadores.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago Wanderers Sub 20 le dio a Chile una de las alegrías deportivas más grandes de los últimos años con la obtención de la Copa Libertadores de la categoría el pasado domingo.

Desde el martes que regresaron al país, el plantel “caturro” ha estado siendo condecorado en Valparaíso, pasando por la Municipalidad, el Estadio Elías Figueroa y este miércoles en el Congreso.

Pero, había una visita que no se produjo a pesar de las intenciones: ir a La Moneda para ser recibidos por el presidente José Antonio Kast, algo que finalmente si se llevará a cabo.

Revisa también:

ADN

Tal como averiguó ADN Deportes, este jueves, a eso de las 11:00 horas, al mandatario chileno, junto a la Ministra del Deporte, Natalia Duco, se reunirán con el equipo campeón de América en el Palacio de Gobierno, para ser felicitados por el histórico título conseguido.

Se espera que el recibimiento no dure más de una hora, ya que luego el Jefe de Estado debe seguir con sus labores políticas, tal como lo indica su agenda.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad