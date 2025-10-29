;

VIDEOS. La ilusión está: los positivos números de la U jugando en condición de visita en torneos internacionales este 2025

Este jueves, los azules se ven las caras con Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Gonzalo Miranda

Los números de la U jugando de visita en torneos internacionales

Universidad de Chile tiene una cita con su propia historia. Este jueves, en el sector norte de Buenos Aires, visitará a Lanús por la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Duelo que será el séptimo en condición de visitante para los azules en la presente temporada. Entre Copa Libertadores, y Copa Sudamericana, la U ha recorrido varias ciudades del continente, con resultados relativamente positivos.

En el primer semestre, el ‘Romántico Viajero’ visitó Argentina, Venezuela y Brasil por la Copa Libertadores. Le ganó a Estudiantes, empató con Carabobo y cayó dramáticamente ante Botafogo.

Luego, entró a la Copa Sudamericana. Por los playoffs perdió ante Guaraní en Paraguay (había ganado 5-0 en la ida), para más tarde volver a Buenos Aires, donde no lo pasó nada bien: empató con Independiente en un compromiso que tuvo que ser suspendido por la barbarie de los hinchas locales contra los azules.

El último duelo en condición de visita data de hace algunas semanas: en Perú, rescató un 0-0 ante Alianza Lima, para luego firmar su paso a las semifinales del torneo, donde se está viendo las caras con Lanús.

En resumen, Universidad de Chile jugó seis partidos en condición de visitante: ganó uno, empató tres y perdió dos.

  • Estudiantes 1-2 Universidad de Chile
  • Carabobo 1-1 Universidad de Chile
  • Botafogo 1-0 Universidad de Chile
  • Guaraní 2-1 Universidad de Chile
  • Independiente 1-1 Universidad de Chile
  • Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile

Lanús vs. la U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Lanús y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN, Disney+DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 30 de octubre

  • 19:00 hrs | Lanús vs. Universidad de Chile Estadio Ciudad de Lanús

