La categórica respuesta de Fernando Ortiz a los dichos de Esteban Pavez tras ser “borrado” de Colo Colo

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló este jueves en la previa del duelo del próximo sábado contra Ñublense y respondió a los dichos de Esteban Pavez, quien admitió estar “caliente” por la decisión del DT de dejarlo fuera de las últimas dos convocatorias del “Cacique”.

"El jugador, particularmente, tiene estado de emociones y es entendible y la comparto, pero tengo que hacerle entender ciertas situaciones", declaró de entrada el entrenador argentino en conferencia de prensa.

“El que juega va a estar contento, el que lo cito al banco con muchas limitaciones para poder decidir, va a estar contento y va a estar descontento. Los que no juegan van a estar calientes", agregó.

En esa línea, remarcó que “esas tres emociones el jugador las tiene cuando hay una citación. En el caso de Esteban, la razón por la cual que yo decidí se la comenté. El resto después queda dentro de la intimidad o el seno que uno siempre trata de cuidar“.

“En esa situación yo estoy tranquilo. Tiene todo el derecho de manifestarse y decir lo que él piensa, pero esas tres emociones en el jugador siempre van a existir", insistió.

Luego, Ortiz abordó la cláusula que podría sacarlo del club si no clasifica a una copa internacional. “Lo dijo muy claro el presidente, hay requisitos que yo como entrenador y él como presidente fueron muy claras en el momento en que tuvimos la charla de poder acercarme”, reconoció.

“Eso no quiere decir que tenga la posibilidad de salir o tenga la posibilidad de quedarme. Sí son objetivos que tenemos que cumplir y nos trazamos en el momento de hablar con el presidente, pero estoy tranquilo y confiado que vamos a lograr los objetivos", añadió.

Finalmente, confirmó que Arturo Vidal no estará en el duelo ante Ñublense. “Arturo terminó con una dolencia bastante importante. No ha trabajado durante la semana, no va a ser considerado para el día sábado. Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después", sentenció.