Daniel Garnero destaca a dos canteranos que podrían jugar ante O'Higgins por las bajas en la UC: "Pelean por un lugar"

Vicente Cárcamo e Ignacio Pérez podrían ser las grandes novedades de los cruzados para recibir al “Capo de Provincia” este domingo.

Javier Catalán

Daniel Garnero destaca a dos canteranos que podrían jugar ante O’Higgins por las bajas en la UC: “Pelean por un lugar”

/ Cruzados

Este jueves, en conferencia de prensa, Daniel Garnero se refirió a su siguiente compromiso dirigiendo a Universidad Católica por el Campeonato Nacional, ante O’Higgins, duelo para el que cuenta con muchas bajas tras el Clásico Universitario, algo que ha complicado la preparación del plantel.

Seguimos con esa lamentable costumbre de no poder repetir equipo por distintos motivos, y en este caso puntual, tenemos bajas muy significativas, sobre todo en el sector del mediocampo, además de perder a nuestro goleador”, comenzó diciendo el entrenador.

“Vamos a tener que hacer un planteamiento inteligente para contrarrestar esas ausencias que tenemos. Entre hoy y mañana definiremos cuál es la mejor opción. No creo que modifiquemos la estructura, pero también es una alternativa”, agregó.

Sobre si los canteranos podrán tener oportunidades ante estas bajas, señaló: “El tema de los juveniles es muy importante en todos los clubes. Hay circunstancias que permiten tener más posibilidades y otras que obligan a usarlos. La idea es que el jugador esté preparado. Hay un cambio muy grande del amateurismo al profesionalismo. A mí me gusta darles oportunidades, pero también tienen que ganárselas”.

En el caso particular de Vicente Cárcamo e Ignacio Pérez, afirmó que “todavía no tengo los nombres que irán desde el inicio. Obviamente, son chicos que están peleando por un lugar. Manejamos rendimientos y las características del rival, y estamos en ese análisis constantemente. Hoy se abren posibilidades y tienen que aprovecharlas al máximo”.

Nosotros estamos acostumbrados a que en Sudamérica las listas sean de 23 jugadores; aquí, con 18, es complicado armar los bancos. No tenemos tanto problema porque no contamos con tantos futbolistas, pero en una plantilla de 25 o 28, dejar 10 afuera es una complicación”, sentenció Daniel Garnero.

