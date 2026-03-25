Subvención para transporte escolar: así funcionará el apoyo ante alza de combustibles

El Gobierno de Chile anunció la incorporación del transporte escolar a las medidas de apoyo económico que se tramitan en el Congreso para enfrentar el alza en los combustibles.

La iniciativa forma parte del plan “Chile Sale Adelante” y extiende un beneficio que originalmente estaba dirigido a taxis y colectivos.

De esta forma, los transportistas de furgones escolares podrán acceder a una subvención de hasta $100.000 mensuales en combustible .

Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la medida se diseñó considerando la información del registro de transporte escolar que maneja la cartera.

El mecanismo funcionará de manera similar a otros subsidios al transporte, entregando recursos para aliviar el gasto en combustible y evitar que estos aumentos se traspasen directamente a las familias.

La propuesta surgió durante la discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, recogiendo planteamientos de parlamentarios que advirtieron el impacto del alza en el bolsillo de los apoderados.

Con esto, el Ejecutivo busca contener el encarecimiento del transporte escolar y asegurar la continuidad del servicio en un contexto de alzas sostenidas en los combustibles.