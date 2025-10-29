La U y Lanús se ven las caras por la Copa Sudamericana

La ida terminó empatada 2-2, con cuentas pendientes en ambos lados. Este jueves, Lanús y la Universidad de Chile definen al segundo finalista de la Copa Sudamericana 2025, duelo que trasciende a la cancha.

Junto al equipo de ADN.cl, te contamos algunas de las claves que tendrá el duelo entre argentinos y chilenos en Buenos Aires, encuentro que será transmisión de ADN Deportes.

Las claves de la U en Argentina

El regreso de la U a Buenos Aires

Después de varias semanas, la Universidad de Chile está de vuelta en Buenos Aires. Los azules tienen malos recuerdos de la última vez que visitó la capital trasandina, precisamente por la Copa Sudamericana.

El pasado 20 de agosto, los azules visitaron a Independiente de Avellaneda, partido que terminó siendo cancelado por los desórdenes de hinchas azules y la posterior barbarie que protagonizaron los fanáticos del ‘Rojo’.

Independiente fue eliminado del torneo, pero los azules quedaron con una dura sanción en contra: los hinchas laicos no pueden ver a su equipo. Por lo mismo, durante la semana, desde el Ministerio de Seguridad de Argentina advirtieron a los laicos.

“Se informa que se están reforzando las medidas de seguridad para el partido del próximo jueves 30 de octubre entre el Club Atlético Lanús y Universidad de Chile, en el estadio ‘Ciudad de Lanús’“, parte esgrimiendo la APreViDe.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, dependiente del Ministerio de Seguridad argentino, agregó que “APreViDe llevará adelante rigurosos controles de seguridad para evitar que arriben al estadio simpatizantes de la parcialidad visitante”.

Las cuentas pendientes con Lanús

El pasado jueves, Universidad de Chile recibió a Lanús por el choque de ida en el Estadio Nacional, compromiso que los universitarios terminaron empatando 2-2 dramáticamente en los descuentos.

Tras un primer tiempo paupérrimo, la U se fue al descanso perdiendo por 0-2. Cuando el brasileño Daronco sancionó penal a favor de los azules en los descuentos, que se transformaría en el 2-2, los argentinos se la dejaron prometida a los universitarios.

Incapaces de soportar un resultado en contra, el plantel de Lanús completo se fue contra los de Álvarez, buscando específicamente a uno que este jueves no estará en cancha: Lucas Assadi.

Luego del encuentro, la bronca de los trasandinos era evidente, prometiendo que la revancha sería “cruda” para los ‘Romántico Viajero’.

La ausencia de Assadi

Gustavo Álvarez sabía del riesgo, pero sus ansias de ganar, esta vez lo traicionaron. El pasado domingo, Universidad de Chile jugó un Clásico Universitario que solo importaba en Las Condes, y las consecuencias para los azules, fueron graves.

Esto porque el adiestrador azul perdió a Lucas Assadi no solo para la revancha ante Lanús, sino que además, seguramente, por lo que resta de temporada.

Baja del formado en el CDA que duele y mucho al planteamiento táctico de Álvarez. Lucas Assadi es el mejor jugador de la U de la temporada y, su ausencia, evidentemente se sentirá en Buenos Aires, tal como lo adelantó la prensa trasandina en las últimas horas.

14 años después

El partido de este jueves, es el más importante para la Universidad de Chile desde aquella vez que evitaba caer a la Primera B ante Unión La Calera en Rancagua.

Los azules son campeones de la Copa Sudamericana, en la temporada 2011, y más de una década después, está a las puertas de avanzar a su segunda final continental en su historia, condimento extra que tendrán en el camarín visitante del Estadio Ciudad de Lanús.

Jueves 30 de octubre

