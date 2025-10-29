;

Sampaoli vuelve a una final de Copa Sudamericana y se acuerda de la U: esto dijo sobre un posible reencuentro con los azules

El técnico argentino volverá a disputar el título del torneo que ya conquistó con Universidad de Chile en 2011.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Pedro Vilela

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli venció a Independiente del Valle y clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025. El técnico argentino volverá a disputar el título del torneo que ya conquistó con Universidad de Chile en 2011.

Tras lograr la clasificación, el entrenador trasandino recordó aquel título continental que ganó con la U y abordó la posibilidad de reencontrarse con los azules en la final.

“El último título internacional que gané con un club fue con la U de Chile en la Sudamericana. Hoy, la U está jugando una semifinal contra Lanús. Sea cual sea el rival, seguramente será muy difícil. Nos tenemos que preparar muy bien para esa final”, señaló Sampaoli en conferencia de prensa.

Además, el ex DT de Chile se mostró orgulloso por la campaña que está realizando con Atlético Mineiro. “Los hinchas tienen que estar felices porque el equipo logró una final, en un año donde nadie acreditaba que el Mineiro podía llegar a esta instancia. Después, en una final pasan un montón de cosas que uno no controla, pero yo estoy feliz por el hecho de haber llegado. Nos prepararemos de la mejor manera”, indicó.

Por último, Jorge Sampaoli entregó su opinión sobre las finales a partido único. “La final única está ya decretada en el mundo hace un montón de tiempo y hay que aceptarla. Pero si me dieran a elegir, a mí me gustaría jugar una final con ida y vuelta”, concluyó.

La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Asunción, el 22 de noviembre. Ahora, Atlético Mineiro espera por su rival, que saldrá de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.

