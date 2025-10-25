;

“Habrá supervisión...”: autoridad argentina de seguridad amenaza a la U y le pega a Carabineros

APreViDe no tuvo pelos en la lengua para tirarse contra la policía chilena tras lo sucedido el pasado jueves en el Estadio Nacional.

Gonzalo Miranda

Autoridad argentina amenaza a la U

Tolerancia cero. Eso advierten en Buenos Aires respecto a la pronta visita de la Universidad de Chile para jugar la revancha de Copa Sudamericana ante Lanús, el próximo jueves.

Con el antecedente fresco de lo sucedido, la última vez que los hinchas azules fueron a la capital trasandina, y aún más con los hechos de violencia del pasado jueves en el Estadio Nacional, es que al otro lado de la cordillera se están resguardando con todo.

“Se informa que se están reforzando las medidas de seguridad para el partido del próximo jueves 30 de octubre entre el Club Atlético Lanús y Universidad de Chile, en el estadio ‘Ciudad de Lanús’“, parte esgrimiendo la APreViDe.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, dependiente del Ministerio de Seguridad argentino, agregó que “APreViDe llevará adelante rigurosos controles de seguridad para evitar que arriben al estadio simpatizantes de la parcialidad visitante”.

Se dará lugar a los protocolos previstos por la normativa vigente, lo que podrá implicar la retención preventiva de las personas con intervención de la autoridad judicial competente”, complementaron desde el otro lado de la cordillera.

En el cierre, no perdieron la oportunidad de pegarle a Carabineros: “s bien esta Agencia realizó un pedido ante Carabineros de Chile para asegurar el traslado de la delegación de la Lanús al estadio Nacional, está a la vista que el mismo resultó ineficaz, ya que el micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido”, aseveraron.

