La Universidad de Chile tuvo una tarde para el olvido este domingo en el Claro Arena, en la versión 201 del Clásico Universitario.

Los azules cayeron 1-0 ante Universidad Católica y se despidieron de la lucha por el título del Campeonato Nacional, aunque esa no fue la única pérdida que sufrieron.

En un encuentro donde Gustavo Álvarez apostó por una oncena mixta entre titulares y suplentes, Lucas Assadi ingresó en el segundo tiempo, cuando la UC ya jugaba con diez tras la expulsión de Gary Medel. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.

En una jugada dividida con Tomás Astaburuaga, el “10” azul sintió una molestia muscular y tuvo que pedir el cambio, alcanzando a estar solo 23 minutos en cancha.

Las alarmas se encendieron de inmediato en la Universidad de Chile, que podría perder a su mejor jugador para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, el próximo jueves.