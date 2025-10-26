;

FOTOS. ¿Asustados? En Argentina toman nota de la caída de la U y la lesión de Assadi

La prensa trasandina hizo eco de lo sucedido esta tarde en el Claro Arena por el Clásico Universitario.

Gonzalo Miranda

En el sector norte de Buenos Aires estuvieron esta tarde pegados a la transmisión internacional de TNT Sports. Lanús es el próximo rival de la Universidad de Chile por la revancha de semifinales de Copa Sudamericana.

Es por ello que al otro lado de la cordillera estaban atentos y por lo mismo hicieron eco de la caída de los azules en Las Condes, además de la lesión de Lucas Assadi.

Olé dedicó dos crónicas a lo sucedido en el Claro Arena, destacando la caída de los de Álvarez, además de la posibilidad cierta de que el volante, formado en el CDA, se pierda el choque ante el ‘granate’ del próximo jueves.

"El atacante (Assadi) ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo y a los 35 le pidió el cambio al técnico, Gustavo Álvarez. Tuvo un problema físico, se fue a realizar estudios a un hospital y, al salir, al ser abordado por la prensa, caminaba con cierta incomodidad y afirmó: “Ahora me tocó a mí”, escribieron.

Lanús y la Universidad de Chile se verán las caras el próximo jueves, en el Estadio Ciudad de Lanús, por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana.

