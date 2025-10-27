;

Peor de lo esperado: U de Chile oficializa la lesión que deja a Lucas Assadi fuera de la revancha ante Lanús

El volante de los azules podría quedar fuera de competencias hasta el próximo año tras presentar problemas en el Clásico Universitario.

Carlos Madariaga

Peor de lo esperado: U de Chile oficializa la lesión que deja a Lucas Assadi fuera de la revancha ante Lanús

Peor de lo esperado: U de Chile oficializa la lesión que deja a Lucas Assadi fuera de la revancha ante Lanús / Twitter @udechile

Lucas Assadi es el gran dolor de cabeza para la U de Chile tras salir lesionado en la derrota ante la UC.

En un comienzo, se habló de que el volante azul habría sufrido un desgarro que lo tendría tres semanas fuera de las canchas.

ADN

Con aquel diagnóstico inicial, Lucas Assadi queda fuera de la revancha de semifinales por la Copa Sudamericana, ante Lanús en Buenos Aires.

Sin embargo, la U de Chile oficializó la lesión del “10″, siendo un problema aún peor.

El diagnóstico plantea que "Lucas Assadi sufrió una lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral, según informaron en redes sociales.

Producto de esto, según información de ADN Deportes, al tener el tendón comprometido, el mediocampista de 21 años estaría entre seis y ocho semanas fuera de las canchas, con lo que podría dejar de competir por el resto de la temporada.

