“En casa va a ser totalmente diferente”: figura de Lanús apunta a otra fórmula para la revancha con la U en Copa Sudamericana / Marcelo Hernandez

En Lanús no quedaron para nada conformes con la igualdad ante la U de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

“Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que trata muy bien la pelota, pero nos vamos con un sabor amargo porque teníamos una ventaja muy buena, pero intentaremos hacerlo mejor en casa y con nuestra gente. (...) Tienen jugadores de calidad, por algo llegaron a esta semifinal”, reconoció una de las figuras del granate, Eduardo Salvio.

El ex Boca Juniors apuntó a mostrar una cara distinta en la revancha del jueves 30 de octubre, considerando que tendrán a todo su público en cancha.

“El mensaje para ellos es que confíen, que haremos todo lo posible para regalarles esa final que tanto queremos los granates. El equipo está bien, el partido en casa va a ser totalmente diferente”, aseguró el “Toto” en zona mixta, crítico del juez Anderson Daronco por el cobro del penal que terminó en el empate de la U de Chile.

“Una pena. En Libertadores, a Marcos Rojo le cobran una falta idéntica en un gol en contra y ahora nos cobran penal a nosotros. Son cosas que te dan bronca. No queda otra que aceptarlo y poner la cabeza en la vuelta”, cerró Eduardo Salvio.