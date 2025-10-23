;

El ex azul que amargó el silencio del Nacional: el “lado B” del caliente empate entre la U y Lanús por Copa Sudamericana

Mauricio Pellegrino estuvo cerca de llevarse el triunfo desde su ex casa, pero una mano hizo justicia en Ñuñoa.

Gonzalo Miranda

La U de Chile tuvo una dura batalla ante Lanús para terminar rescatando un empate en el Estadio Nacional.

Pese a un recinto vacío, en ADN.CL estuvimos allí y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Evento complementario

Con un silente Estadio Nacional por el castigo que cae sobre los azules, el ruido venía de muy cerca. En pleno Parque del recinto deportivo, se realizó una exposición que, resguardada por guardias privados, impedía que los asistentes se pudieran pasar al coloso de Ñuñoa.

La prensa argentina

En masa llegaron los medios argentinos. Siguiendo el destino de Lanús, al menos 50 a 60 periodistas transandinos coparon el sector designado del Estadio Nacional para llevar a Buenos Aires las alternativas del partido.

Rodrigo Castillo derrumba a los azules

Primero el error de Franco Calderón, y después la pasividad de Matías Zaldivia, terminaron con un doblete de Rodrigo Castillo, ariete argentino que golpeó duramente a los azules para establecer una ventaja muy difícil de revertir.

Calderón mirando al suelo

Consciente de su error, el defensor azul intentó levantarse el ánimo gracias a sus compañeros, pero durante largos minutos miró el cielo y el suelo, para entender qué le pasó en el primer gol trasandino.

La molestia de Gustavo Álvarez

Los dos goles de Castillo golpearon a los azules en cancha, y en la banca. En pleno recortan, Gustavo Álvarez no daba crédito a lo que pasaba con sus pupilos y, tras el segundo tanto, ordenó que todos los suplentes hicieran el precalentamiento.

Los fantasmas de Estudiantes

Tal como pasó ante el ‘Pincha’ en la Libertadores, los azules perdieron el foco defensivo y en cosa de minutos quedaron abajo en el marcador, dejando atónitos a los miembros de delegación universitaria en tribuna.

Pablo Milad y Cecilia Pérez

En el entretiempo, en el sector fumadores, el mandamás del futbol chileno y la directiva azul se toparon y conversaron, acompañados de un cigarro. La ex ministra de Sebastián Piñera le mencionó de pasada una posible suspensión del clásico universitario. El presidente del futbol chileno ni se inmutó.

Di Yorio pone la ilusión

Dos minutos llevaba en cancha y responde a la confianza. Lucas Di Yorio (62’) aprovechó los rebotes en el área argentina y marcó el descuento para el festejo laicos en el Estadio Nacional.

El travesaño frustró a los azules

Cuando todo el plantel universitario buscaba el empate, y la presión laica era insostenible para los argentinos, un disparo a la entrada del área chocó contra el travesaño evitando el empate para los de Álvarez.

El drama del penal

Cuando las ideas ya se acababan, así como el tiempo, un penal le dio vida no solo a lo que restaba de partido, sino que a la llave. Charles Aranguiz, uno que no falla nunca, marcó el empate para dejar todo abierto con miras a la revancha en Buenos Aires.

Lozada descontrolado

Caliente por el penal, el portero de Lanús buscó pelea con Lucas Assadi quien literalmente no lo tomó en cuenta. Ambos planteles se juntaron para separar y calmar las pulsaciones, situación que finalmente quedó en nada.

