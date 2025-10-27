VIDEO. Los Tenores comentan el campañón de Coquimbo Unido y el triunfo de la UC en el Clásico Universitario
En el programa de este lunes, nuestros panelistas comentaron la victoria “pirata” ante O’Higgins, las repercusiones para la U tras perder en Las Condes, el momento de Colo Colo y más.
En la edición de Los Tenores de este lunes 27 de octubre, nuestros panelistas comentaron el triunfo de Coquimbo Unido ante O’Higgins que los deja a una victoria de ser campeones.
Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas desmenuzaron las claves de la campaña “pirata”, junto con comentar del ambiente en la ciudad con el alcalde Alí Manouchehri, excentral del club.
Además, comentaron las repercusiones de la victoria de la UC en el Clásico Universitario, donde también la U de Chile lamentó la lesión de Lucas Assadi de cara a su revancha contra Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana.
Revive la edición de Los Tenores de este lunes 27 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también anticiparon el cruce de Colo Colo ante Deportes Limache, escuchando también al exalbo y hoy de dulce presente en Coquimbo Unido, Cristian Zavala.
