;

VIDEO. Los Tenores comentan el campañón de Coquimbo Unido y el triunfo de la UC en el Clásico Universitario

En el programa de este lunes, nuestros panelistas comentaron la victoria “pirata” ante O’Higgins, las repercusiones para la U tras perder en Las Condes, el momento de Colo Colo y más.

Carlos Madariaga

Los Tenores comentan el campañón de Coquimbo Unido y el triunfo de la UC en el Clásico Universitario

Los Tenores comentan el campañón de Coquimbo Unido y el triunfo de la UC en el Clásico Universitario / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este lunes 27 de octubre, nuestros panelistas comentaron el triunfo de Coquimbo Unido ante O’Higgins que los deja a una victoria de ser campeones.

Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas desmenuzaron las claves de la campaña “pirata”, junto con comentar del ambiente en la ciudad con el alcalde Alí Manouchehri, excentral del club.

Revisa también:

ADN

Además, comentaron las repercusiones de la victoria de la UC en el Clásico Universitario, donde también la U de Chile lamentó la lesión de Lucas Assadi de cara a su revancha contra Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 27 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también anticiparon el cruce de Colo Colo ante Deportes Limache, escuchando también al exalbo y hoy de dulce presente en Coquimbo Unido, Cristian Zavala.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad