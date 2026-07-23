“La llave está abierta, ahora nos toca en casa”: O’Higgins mantiene la ilusión en Sudamericana pese a caer ante Boca

O’Higgins tuvo una dura visita a La Bombonera y terminó perdiendo 1-0 ante Boca Juniors en la ida de los playoffs de Copa Sudamericana.

Más allá de un primer tiempo parejo, el “Capo de Provincia” no pudo generar grandes ocasiones y, en la primera que concedieron, terminaron encajando el único gol del encuentro, algo que lamentaron en el plantel celeste.

“Obviamente, con un equipo de jerarquía, los errores pueden costar caro y es lo que nos pasó, pero jugamos un partido bastante aplicado, el equipo demostró que puede jugar de igual a igual”, dijo Arnaldo Castillo, delantero de los celestes al acabar el encuentro a la transmisión de DSports.

“Uno trata de buscar el partido, por ahí si no se da. La llave está abierta, ahora nos toca en casa y vamos a tratar de trabajar de la mejor manera para afrontar ese partido”, cerró el Paraguayo.

Ahora, O’Higgins deberá definir en Rancagua su continuidad en la Copa Sudamericana el próximo jueves 30 de julio, donde, al menos, llegará con desventaja de un solo gol.