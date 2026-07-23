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“No consumo drogas”: exsubsecretario de Hacienda entrega su versión tras renuncia al cargo

La exautoridad aseguró que el examen de junio “no refleja su realidad”, anunció acciones para aclarar el caso y defender su honra.

Martín Neut

Juan Pablo Rodríguez Oyarzún

Juan Pablo Rodríguez Oyarzún / Oscar Guerra

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, se refirió este jueves a su salida del Gobierno mediante una declaración pública, en la que aseguró que el resultado positivo obtenido en un examen de drogas “no refleja mi realidad” y descartó haber consumido sustancias.

Rodríguez explicó que decidió presentar su renuncia luego de que un test realizado en junio arrojara un resultado positivo, pese a que en abril había obtenido un examen negativo. “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra", afirmó.

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En su mensaje, la exautoridad también agradeció al Presidente José Antonio Kast por “el honor de haberme permitido servir a Chile a su lado", además del respaldo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del equipo de la cartera durante su gestión.

Finalmente, sostuvo que deja el cargo “con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí” y expresó su confianza en que el Ejecutivo “seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos".

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Declaración de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún

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