“No consumo drogas”: exsubsecretario de Hacienda entrega su versión tras renuncia al cargo

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, se refirió este jueves a su salida del Gobierno mediante una declaración pública, en la que aseguró que el resultado positivo obtenido en un examen de drogas “no refleja mi realidad” y descartó haber consumido sustancias.

Rodríguez explicó que decidió presentar su renuncia luego de que un test realizado en junio arrojara un resultado positivo, pese a que en abril había obtenido un examen negativo. “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra", afirmó.

En su mensaje, la exautoridad también agradeció al Presidente José Antonio Kast por “el honor de haberme permitido servir a Chile a su lado", además del respaldo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y del equipo de la cartera durante su gestión.

Finalmente, sostuvo que deja el cargo “con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí” y expresó su confianza en que el Ejecutivo “seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos".