Coquimbo Unido está a solo una victoria de coronarse campeón por primera vez del fútbol chileno, situación que tiene más que expectante a los fanáticos en el norte.

Sin embargo, también a nivel político está la atención puesta en el plantel pirata, más aún considerando que el alcalde de la ciudad, Alí Manouchehri, fue central del equipo.

En diálogo con Los Tenores, el exfutbolista y hoy líder comunal no escondió su alegría ante la inminente revancha ante lo ocurrido en 2005, cuando, como parte de Coquimbo Unido, perdieron la final del Torneo de Apertura ante Unión Española.

“La gente quiere sacarse esa espina que en su minuto nos afectó mucho. Fue una de las heridas más grandes que tuvo. Hoy la gente está demasiado contenta. Estuvimos con los que vieron el partido en pantalla gigante, el equipo mantiene expectante a la gente. Se está viviendo una fiesta y lo tiene merecida la gente”, planteó Alí Manouchehri.

“Tenemos buena relación con la institución, hacemos hartas cosas juntos. Nos sentimos también parte de lo que se está viviendo”, recalcó, ya pensando en los festejos de dar la vuelta olímpica este domingo.

“Estamos intentando organizar. La Pampilla es un recinto emblemático y pretendemos disponerlo para que la gente pueda ir a celebrar. Tenemos obras allí que nos tienen algo frenados, pero algo haremos sí o sí”, recalcó el alcalde de Coquimbo, quien también destacó que harán inversiones en el Francisco Sánchez Rumoroso ante el retorno del club a torneos internacionales.

“Vamos a cambiarle toda la iluminación al estadio, son cerca de 950 millones de pesos, para cumplir con los requisitos Conmebol y albergar partidos internacionales. Cambiaremos las butacas. Le ponemos cariño al estadio. Vamos a hacerle cariño al estadio para volver a recibir la Copa Libertadores (...) Estuvimos analizando cambiar el césped, pero nos costaba lo mismo que la iluminación, pero con un buen tratamiento, podemos tener bien la cancha”, comentó Alí Manouchehri.

Al cierre, planteó que la ciudad tiene chances de albergar la Supercopa Chilena en 2026. “No lo han confirmado, pero sería muy trascendente para nosotros”, cerró en la charla con Los Tenores.