Un Clásico Universitario muy costoso: Assadi se pierde la revancha de Copa Sudamericana y podría ser citado al Tribunal de Disciplina

El Clásico Universitario tuvo un gran perjudicado para la U de Chile, más allá de la derrota en el Claro Arena.

Hablamos de Lucas Assadi, quien pese a ser reservado en la titularidad del cuadro azul, entró en el segundo tiempo y solo estuvo 35 minutos en cancha.

Esto luego de abandonar la cancha con visibles gestos de dolor, cuestión que encendió las alarmas en la U de Chile.

Tras la realización de los exámenes médicos ayer domingo, según información de Emisora Bullanguera, Lucas Assadi fue diagnosticado con un desgarro.

Con esto, el “10″ deberá estar fuera de las canchas cerca de tres semanas, cuestión que lo descarta de la revancha de semifinales de Copa Sudamericana, ante Lanús.

Para peor, en una serie de registros viralizados en redes sociales se evidenció a Lucas Assadi escupiendo hacia la barra de la UC en respuesta a los insultos que recibió en su contra al abandonar la cancha. Eso se suma a sus gestos de escalofríos al recorrer el túnel rumbo a camarines, burlándose del rival.

A la espera del informe del juez Juan Lara, igualmente la UC podría denunciarlo por su comportamiento. En ese caso, el Tribunal de Disciplina analizaría el caso para eventualmente sancionarlo con castigos que pueden ir de seis a quince partidos por el escupitajo.