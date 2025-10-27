;

Eficiencia “pirata”: Coquimbo Unido está a un paso de ser campeón con el 11% del costo del plantel de Colo Colo

Según información de ADN Deportes, el nivel de inversión de los nortinos es mucho menor al del “Cacique”, el elenco más caro de Primera División.

Al momento de evaluar lo hecho por Coquimbo Unido, impecable líder del fútbol chileno, sumando ya 13 victorias seguidas en la Primera División.

Un factor a considerar es el económico, donde los “piratas” muestran una eficiencia brutal.

Según información de ADN Deportes, el valor de la planilla de Coquimbo Unido es de 120 millones de pesos. A lo anterior se suma que el cuerpo técnico, dirigido por Esteban González, solo tiene un costo de 16 millones de pesos.

El total del costo del plantel de Coquimbo Unido es apenas el 11% del monto que involucra el listado de jugadores que tiene Colo Colo, el equipo más caro del fútbol chileno.

El jugador con el sueldo más del equipo es el panameño Cecilio Waterman, seguido de Cristian Zavala, aunque dicho monto se divide a partes iguales con los albos, que lo prestó al club.

Cabe apuntar que, aquel “ahorro” en cuanto al costo del equipo, los nortinos también aprovechan de invertir en el Complejo Las Rozas, su centro de entrenamiento, donde tienen un recinto hotelero de categoría 4 estrellas, además de dos canchas de pasto natural y dos de pasto sintético, las cuales serán renovadas próximamente, en una inversión que contemplará 340 millones de pesos.

Según información de ADN Deportes, de cara a 2026, la idea en Coquimbo Unido en invertir 1 millón de dólares de los ingresos que obtendrán por jugar Copa Libertadores para ampliar el recinto de entrenamiento para agregar otras dos canchas de pasto natural.

