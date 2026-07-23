¿Por qué el café instantáneo está perdiendo terreno en Chile? Estudio revela el “secreto” del paladar nacional

El café dejó de ser una simple bebida matutina para convertirse en un ritual consolidado. Según el estudio Atlas Category del Café, desarrollado por CORPA Estudios de Mercado, el 77% de los chilenos consume café al menos una vez a la semana, alcanzando un promedio de 4,8 días de consumo semanal y dos tazas diarias.

Si bien el café instantáneo sigue liderando el mercado con un 66% de penetración, el café en grano ya alcanza un 28%, impulsado por consumidores que buscan productos con mayor aroma, cuerpo y percepción de pureza.

El estudio muestra que el consumo se intensifica con la edad: mientras un 66% de los jóvenes entre 18 y 29 años consume café semanalmente, la cifra sube al 83% en el segmento de 46 a 65 años.

Son precisamente los adultos mayores de 46 años quienes están liderando la transición hacia el café en grano y reduciendo el consumo de azúcar. Mientras el 64% de los jóvenes le añade azúcar al café, solo el 37% de los mayores de 46 lo hace, prefiriendo endulzantes (40%) o tomándolo al natural.

Durante la fase cualitativa del estudio, los participantes asociaron el café instantáneo con acidez y molestias digestivas, mientras que el grano se percibe como una alternativa más natural y suave para el estómago.

“Hay un insight muy potente: muchas personas mayores comienzan a sentir malestares con el café instantáneo y migran hacia el de grano, que aparece como una alternativa para mantener el hábito con menor sensación de malestar. La salud puede ser un eje de crecimiento de la categoría”, comenta Pavel Castillo, economista conductual y gerente de Intelligence de CORPA.

El particular paladar chileno: La acidez se castiga

En la evaluación sensorial del estudio, el sabor es el atributo que más pesa en la valoración global (22%), seguido por el retrogusto o sabor que deja en boca (18%).

A diferencia de otros mercados internacionales donde la acidez es apreciada por aportar frescura y complejidad, en Chile presenta una correlación negativa.

“Chile tiene un paladar cafetero muy particular, construido por años en torno al café en tarro. Para un experto, la acidez puede ser sofisticada; para muchos consumidores chilenos todavía se interpreta como un defecto. Para crecer en Chile hay que desarrollar productos adaptados al paladar local”, añade Castillo.

Esta evolución en las preferencias del público nacional será uno de los ejes centrales de la Expo Café Chile 2026, el principal encuentro de la industria que se celebrará entre el 24 y 26 de julio en Espacio Riesco, reuniendo a productores, tostadores, baristas y consumidores.