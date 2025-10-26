“Estamos para mucho, no tenemos techo”: la ilusión de Universidad Católica tras ganar el Clásico Universitario
Alfred Canales fue el héroe de la UC ante la U y tras su gol en el Claro Arena señaló que “es un momento único”.
Alfred Canales fue el encargado de desatar los abrazos en el Claro Arena, anotando el único gol del partido con el que Universidad Católica se impuso a la U en el Clásico Universitario. En la zona mixta tras el encuentro, el volante valoró su anotación y mostró orgullo por el presente del equipo.
“Es un momento único, muy contento por el triunfo. Sabíamos que si hacíamos las cosas que trabajamos durante la semana, se nos iban a dar”, comenzó diciendo el mediocampista.
Sobre su suplencia y cómo afronta partir desde atrás en el plantel, comentó: “Estoy preparado para aportar desde donde me toque. Estaba listo para jugar los minutos que me tocaran. Gracias a Dios salió el gol y ganamos”.
“Tengo que agregar más la pegada a mi juego, tratar de pegarle más veces al arco. Yo sé que tengo una buena pegada”, continuó, refiriéndose a su gol y a su gran virtud para rematar desde fuera del área.
Acerca del gran nivel de la UC para lo que resta del torneo, Canales sentenció: “Estamos para mucho, creo que no tenemos techo. Estamos trabajando humildemente junto con los profes y los compañeros durante la semana para llevar esto a cabo”.
