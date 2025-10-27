“Igual estoy viejo en esta hue...”: “Mono” Sánchez reveló su estrategia para atajar un penal decisivo ante O’Higgins / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Coquimbo Unido venció a O’Higgins en Rancagua y quedó a un paso de coronarse campeón del fútbol chileno. Una de las figuras del partido fue Diego Sánchez, quien le atajó un penal a Bryan Rabello en el último minuto y evitó lo que pudo haber sido el 1-1.

Luego del encuentro, el “Mono” hizo una confesión sobre el penal que le tapó al volante celeste. “Lo que pasa es que con Rabello fuimos compañeros en Unión Española, y uno igual estudia, si igual estoy viejo en esta hueá. Así que yo quería que Rabello tirara el penal. Él no lo quería tirar, pero lo obligué a hacerlo”, señaló tras la consulta de ADN Deportes.

Después de evitar el gol de Rabello, el arquero de los “Piratas” fue ovacionado por los más de mil hinchas coquimbanos que llegaron al estadio. Respecto a ese momento, el portero comentó: “Fue algo inolvidable. No podría describirlo, es una sensación única. Para mí, los penales son el momento donde yo me tengo que robar la película, y eso trato de hacer”.

En cuanto a la decisión de la ANFP de reprogramar el partido entre O’Higgins y Coquimbo, para que este se jugara horas después del Clásico Universitario, Diego Sánchez lanzó un claro mensaje: “La verdad es que nunca nos han preguntado nada, así que tampoco esperamos que nos pregunten. Y que sigan esperando que nos caigamos, como estaban todos esperando”.

“Saldremos campeones cuando la vida quiera, pero si es en casa, es mucho más lindo”, concluyó el guardameta de cara al próximo fin de semana, donde Coquimbo Unido podría dar la vuelta olímpica en su estadio.