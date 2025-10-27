;

VIDEO. “Igual estoy viejo en esta hue...”: “Mono” Sánchez reveló su estrategia para atajar un penal decisivo ante O’Higgins

El portero de Coquimbo Unido evitó el empate de los celestes en el último minuto del partido.

Daniel Ramírez

“Igual estoy viejo en esta hue...”: “Mono” Sánchez reveló su estrategia para atajar un penal decisivo ante O’Higgins

“Igual estoy viejo en esta hue...”: “Mono” Sánchez reveló su estrategia para atajar un penal decisivo ante O’Higgins / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

Coquimbo Unido venció a O’Higgins en Rancagua y quedó a un paso de coronarse campeón del fútbol chileno. Una de las figuras del partido fue Diego Sánchez, quien le atajó un penal a Bryan Rabello en el último minuto y evitó lo que pudo haber sido el 1-1.

Luego del encuentro, el “Mono” hizo una confesión sobre el penal que le tapó al volante celeste. “Lo que pasa es que con Rabello fuimos compañeros en Unión Española, y uno igual estudia, si igual estoy viejo en esta hueá. Así que yo quería que Rabello tirara el penal. Él no lo quería tirar, pero lo obligué a hacerlo”, señaló tras la consulta de ADN Deportes.

Después de evitar el gol de Rabello, el arquero de los “Piratas” fue ovacionado por los más de mil hinchas coquimbanos que llegaron al estadio. Respecto a ese momento, el portero comentó: “Fue algo inolvidable. No podría describirlo, es una sensación única. Para mí, los penales son el momento donde yo me tengo que robar la película, y eso trato de hacer”.

Revisa también:

ADN

En cuanto a la decisión de la ANFP de reprogramar el partido entre O’Higgins y Coquimbo, para que este se jugara horas después del Clásico Universitario, Diego Sánchez lanzó un claro mensaje: “La verdad es que nunca nos han preguntado nada, así que tampoco esperamos que nos pregunten. Y que sigan esperando que nos caigamos, como estaban todos esperando”.

“Saldremos campeones cuando la vida quiera, pero si es en casa, es mucho más lindo”, concluyó el guardameta de cara al próximo fin de semana, donde Coquimbo Unido podría dar la vuelta olímpica en su estadio.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad