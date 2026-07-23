“Nos está afectando”: el problema que enciende las alarmas del DT de O’Higgins antes de la revancha con Boca

El próximo jueves en Rancagua, O’Higgins tendrá la dura misión de remontar la desventaja de un gol que se trajo de La Bombonera en el partido de ida de los playoffs de Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

Lucas Bovaglio, entrenador de los celestes, sabe que la tarea es dura, más para sus dirigidos, que no han parado de jugar en todo el año. Justamente, sobre esta enorme cantidad de compromisos se refirió en la conferencia de prensa post partido en Argentina, asegurando que les está empezando a pasar factura.

“Es remontable, por lo que se vio en cancha, podemos competir con un rival como Boca. La sensación, por lo que conversé con los chicos, es que creen que se puede. Hoy tenemos que pensar en descansar, en regresar a nuestra tierra, jugar el domingo por el torneo local y después encararemos el partido del jueves de la mejor forma que podamos”, comenzó diciendo el estratega trasandino.

Acerca de la dura agenda que tienen por delante, afirmó: “Si hay algo que está haciendo mella en este grupo es el calendario que tenemos. Somos el equipo chileno que más partidos ha jugado por escándalo y en algún punto nos afecta, porque no podemos sostener la intensidad”.

“Si hay algo que ha caracterizado a este equipo es la intensidad y eso conlleva un esfuerzo físico muy alto. Cuando te empieza a pasar factura la falta de energía y la cantidad de partidos jugados, el equipo se empieza a descomponer. Pero bueno, sabemos que el calendario es este, lo vamos a afrontar; no es una excusa”, agregó sobre la fatiga del plantel.

Sin embargo y pese a la derrota, Bovaglio no pierde la fe de seguir con el sueño internacional. “Perder no le gusta a nadie, pero por como se dio el partido y el resultado final, nos permite estar vivos e ilusionarnos con revertir esta historia. Va a ser durísimo, deberemos jugar mejor que hoy, porque si no nos va a alcanzar, pero la llave está abierta y creemos fervientemente en nuestras posibilidades”, sentenció el entrenador.