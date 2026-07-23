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VIDEO. “La Sociedad del Cajón del Maipo”: Pastor Rocha cuenta en detalle la historia del rescate de “El Chino” con parvularias

El humorista utilizó su cuenta de Instagram donde dio su versión de la historia del rescate ocurrido el pasado miércoles.

Nicolás Lara Córdova

“La Sociedad del Cajón del Maipo”: Pastor Rocha cuenta en detalle la historia del rescate de “El Chino” con parvularias

Durante la tarde de este jueves, el conocido humorista Pastor Rocha utilizó sus redes sociales para contar, a su estilo, la historia del rescate de Martina Núñez Hermosilla, Magdalena Retamal Pelz y Manuel “Chino” Orellana.

“¿Quién para ir al Cajón del Maipo? Me faltan dos mujeres y hacemos la gran ‘Chino’. Bien bueno el cahuín, para qué andamos con cosas”, comentó de entrada.

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Con una pizarra, el comediante bautizó esta historia como “Rescatando al Soldado Chino”, aunque también la llamó “La Sociedad del Cajón del Maipo”, asegurando que era “porque se terminaron comiendo entre ellos”.

Según relató Pastor Rocha, “el hermano Chino” descubrió un refugio en el Cajón del Maipo que estaba equipado con calefacción y alcohol, por lo que, según bromeó, decidió “ocuparlo de motel, botillería y tenedor libre”.

Respecto a esta “aventura”, el humorista afirmó que Orellana no invitó a su esposa “para no arriesgarla”, pero sí llevó a las dos educadoras de párvulos, “de las cuales podía prescindir”.

“¿Por qué se joteaban al Chino las educadoras de párvulos? Es un misterio que no lo podemos resolver”, agregó.

Durante su relato, Pastor Rocha utilizó una serie de dibujos que, según él mismo bromeó, “no se parecían en nada” a los protagonistas. Además, aprovechó de burlarse del uso de filtros en las fotografías que se difundieron durante los últimos días.

“Esta es la historia del Chino: ¿héroe o villano? Ustedes deciden”, cerró el humorista.

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