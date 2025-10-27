Universidad de Concepción se queja por ausencia de sus hinchas para la “final” por el ascenso ante Deportes Copiapó / Daniel Pino/AgenciaUno

Este fin de semana se disputará la última fecha de la Primera B, donde Deportes Copiapó y Universidad de Concepción se enfrentarán entre sí, estando ambos empatados en la cima de la tabla.

Por lo mismo, el choque del sábado 1 de noviembre es una verdadera final, con el “León de Atacama” albergando el choque.

Al respecto, las autoridades de la región de Atacama oficializaron que dispondrán de un aforo de 7.510 espectadores en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Eso sí, con la particularidad de que solo se habilitará el ingreso de público local, cuestión que despertó la indignación en la Universidad de Concepción.

“Creemos que cualquier decisión que se tome contraria a la sana competencia debe ser reconsiderada. El privar a hinchas de excelente comportamiento y familias de jugadores de estar en este partido, con las medidas mínimas de protección, nos parece que afecta al deporte que amamos”, expresaron en un comunicado firmado por el gerente general del “Campanil”, Simón Figari.

Así las cosas, en la Universidad de Concepción instaron a la ANFP y a la Delegación Presidencial Regional de Atacama para “revertir esta injusta decisión, habilitando a lo menos 400 entradas para la familia UdeC”, concluyeron.