“Salí en el momento indicado de Colo Colo”: la felicidad de Cristian Zavala por su presente en Coquimbo Unido

Cristian Zavala, delantero de Coquimbo Unido, dialogó con ADN Deportes tras el triunfo sobre O’Higgins este domingo y señaló una de las claves del campañón que está realizando el cuadro “pirata”, que está ad portas de salir campeón del fútbol chileno.

“En este plantel hay un equilibrio perfecto entre jugadores que no tuvieron la oportunidad en otro lugar y la están teniendo acá, más la confianza que nos entrega el entrenador. Bien la dirigencia, bien los hinchas, está todo muy bien equilibrado”, señaló el atacante.

En la misma línea, abordó su salida de Colo Colo para llegar a préstamo al conjunto coquimbano. “Salí en el momento indicado de Colo Colo. Estaba buscando mi salida porque no podía jugar, y ahora estoy feliz acá en Coquimbo”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de seguir en Coquimbo Unido el 2026, Cristian Zavala mencionó: “Eso lo tienen que ver los dirigentes. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Espero que sea lo mejor para mi carrera”.

Por último, el extremo derecho se mostró ilusionado con jugar la Copa Libertadores con los “piratas”. “He estado en todos los momentos con Coquimbo: ascensos, descensos, y sería lindo jugar la Libertadores en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso con toda la gente”, concluyó.