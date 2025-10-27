Valores llegan a los $800.000: Huachipato sube el precio de las entradas para recibir a la U de Chile

;

Acereros y azules se verán las caras el domingo 2 de noviembre en Talcahuano, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Daniel Ramírez

A través de sus redes sociales, Huachipato publicó los valores de las entradas para el partido que jugará como local este fin de semana ante Universidad de Chile.

Sin embargo, los precios no dejaron para nada contentos a los hinchas. Y es que los valores van desde los $25.000 hasta los $800.000.

Las entradas para la tribuna local y visita ($25.000) subieron casi el triple en comparación al partido pasado donde Huachipato recibió a Deportes Iquique ($7.500). Lo mismo ocurre con otros sectores del estadio.

Huachipato vs. U de Chile: estos son los precios de las entradas

Estos fueron los precios para el duelo que jugó Huachipato ante Iquique

