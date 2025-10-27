Valores llegan a los $800.000: Huachipato sube el precio de las entradas para recibir a la U de Chile / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

A través de sus redes sociales, Huachipato publicó los valores de las entradas para el partido que jugará como local este fin de semana ante Universidad de Chile.

Acereros y azules se verán las caras el domingo 2 de noviembre en Talcahuano, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Sin embargo, los precios no dejaron para nada contentos a los hinchas. Y es que los valores van desde los $25.000 hasta los $800.000.

Las entradas para la tribuna local y visita ($25.000) subieron casi el triple en comparación al partido pasado donde Huachipato recibió a Deportes Iquique ($7.500). Lo mismo ocurre con otros sectores del estadio.

Huachipato vs. U de Chile: estos son los precios de las entradas

Estos fueron los precios para el duelo que jugó Huachipato ante Iquique